Los más jóvenes del lugar quizá no lo recuerden, pero hubo un tiempo en el que comprar un móvil de gama media suponía tener que renunciar a funciones realmente importantes y cargar un dispositivo con uno o varios problemas severos. Es increíble lo que han cambiado las cosas.



El OnePlus Nord N10G es lo que OnePlus entiende por un gama media. También es el segundo integrante de la familia de terminales Nord y uno que llega a un precio mucho más amable en los tiempos de crisis que corren. Cuesta 349 euros, pero a cambio de ese precio contenido, el Nord N10G tiene todo lo que una persona normal puede necesitar y encima añade algunas cosas que son propias de los terminales pensados para entusiastas de la tecnología y los lujos . A continuación, una lista de las especificaciones que me parecen más destacables:

Pantalla IPS LCD de 6,49 pulgadas a 90Hz con resolución 1080 x 2400 (406ppp).

Procesador Qualcomm Snapdragon 690 5G de 8nm (Adreno 619L).

6GB de RAM, 128GM de memoria interna y ranura para tarjetas microSDXC de hasta 512GB.

Cámara principal compuesta por cuatro módulos: Principal de 64Mpx, Ultrawide de 8Mpx, Sensor de profundidad de 5Mpx y macro de 2Mpx.

Entrada de auriculares de 3,5mm y doble altavoz.

Batería de 4.300 mAh con carga rápida de 30 vatios.

Android 10 con Oxygen OS 10.5

Es sencillamente increíble que OnePlus haya logrado embutir todo esto en un móvil que cuesta solo 349 euros. Es cierto que el procesador no es de la gama más alta, pero llevo probando Snapdragons de la serie 6 años y la realidad es que se bastan y sobran para el 90% de las tareas y el 90% de los usuarios. Lo mismo ocurre con otras especificaciones como la tasa de refresco de la pantalla. 144Hz es fenomenal, pero con 90 vas más que sobrado para la mayor parte de juegos móviles a menos que te dediques a participar en torneos.

Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Eso sí la pantalla no es perfecta. El panel IPS LCD deforma un poco la luminosidad en los bordes del agujero de la cámara creando una sombra. Es un fallo casi imperceptible que ya vimos en el Honor View 20 y que pasa desapercibido si ponemos un fondo de pantalla oscuro pero delata que la pantalla no es la mejor que equipan los OnePlus. Las pantallas excelentes suelen tener precios excelentes también.



Volviendo al tema de rendimiento. la experiencia de usar el OnePlus Nord N10G es fluida incluso jugando a juegos exigentes como Dead Trigger 2. Eso sí, no esperes poder poner la calidad gráfica a tope.



Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

El añadido de puerto de auriculares tradicional y de ranura para tarjetas MicroSD es una bendición, como también lo es contar con dos altavoces estéreo que suenan bastante bien y que le dan un toque envolvente al cine o series que veamos con el dispositivo. El sensor de huellas está en la parte posterior en lugar de bajo la pantalla, pero eso no es mucho problema. Es solo cuestión de acostumbrarse a un sistema que en realidad hemos estado usando años. Lo que si es un problema es que no siempre reconozca las huellas, cosa que me ha pasado unas cuantas veces.



Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

La batería de 4.300 mAh es otro de esos añadidos especialmente bienvenidos. no solo dura dos días largos, sino que carga un día completo en solo media hora (comprobado sobre el terreno en las dos semanas que llevo con el teléfono).



Finalmente hay que reiterar que el Nord N10G lleva instalado Oxygen OS. La plataforma desarrollada por OnePlus es, para mi gusto, el mejor sistema operativo basado en Android que hay en circulación ahora mismo. Es estable, bonito, y está lleno de funciones útiles que en muchos casos sobrepasan a la versión original de Android. De hecho ofrece exactamente la misma experiencia que podemos encontrar en los gamas alta de la compañía como el OnePlus 8 Pro.



Las cámaras del OnePlus Nord N10G

Pero decíamos al comienzo de este artículo que el OnePlus Nord N10 5G superaba todas las expectativas salvo una. Esa excepción que confirma una regla por lo demás estupenda en términos de precio-c alidad son las cámaras. Cuatro cámaras no es algo raro en un móvil de 350 euros. Cuatro cámaras que funcionen bien ya es otro asunto. Las del Nord N10G sacan fotos razonablemente buenas, pero tienen fallos, y lo que es peor son fallos que se podían haber evitado con mejores algoritmos, y para colmo de lo peor no son fallos nuevos.

Pero comencemos por el principio . La estrella de las cámaras es el sensor principal, que sube la resolución a 64Mpx donde otros gama superiores tienen menos como el OnePlus 8T (48Mpx).

Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Las otras tres cámaras, sin embargo, no están a la altura. El macro de 2 Mpx aporta un poco de claridad óptica en las fotos tomadas muy de cerca, pero su resolución es tan baja que no destaca particularmente. El sensor de profundidad de 5Mpx sí que contribuye a mejorar mucho los retratos o las fotos en las que la profundidad sea relevante, pero su rendimiento se ve empañado por fallos de software a la hora de recortar qué dejamos con bokeh y qué no . En cuanto al gran angular, su sensor tiene la mitad de resolución que el del OnePlus 8T y no abarca tanto (119 grados). Funciona bien de día, y esta vez sí, funciona razonablemente bien de noche , pero su rango de colores no es ni de lejos tan bueno como el de la principal.



El grupo de cámaras del OnePlus Nord N10 5G es prácticamente idéntico al del OnePlus Nord, que ya analizábamos por aquí. Hasta tiene la misma cámara frontal. En ese sentido el N10 5G hereda todos los problemas que ya encontrábamos en el Nord original, pero en este caso con el punto a favor de tener una cámara principal con mucha más resolución y una etiqueta de precio mucho más asequible. Las cámaras del Nord N10G no son en absoluto malas. Hacen un trabajo razonable que puede ser brillante en las manos con la paciencia adecuada. Simplemente tienen inconvenientes.

Comenzamos con color diurno (es un decir tratándose de un día alemán). Nada que reprochar. Incluso con poca luz, la cámara principal hace buenas fotos, aunque tiene a enfriar un pelo la temperatura de color, o al menos no la sube tanto como los Pixel. A continuación, la misma escena con la cámara principal... La misma foto con zoom x2 (el máximo antes de que pierda calidad). Los colores son idénticos. Bien... Gran angular. Los tonos son mucho más apagados. Pasa lo mismo de noche, aunque hay que reconocer que OnePlus ha logrado mejorar los problemas de luminosidad del Nord en gran angular nocturno. Esta es la foto normal. ...Zoom 2X... ... y gran angular. Mucho mejor que en el Nord. El modo macro no está mal, pero hay que forcejear con él para que no se coma el color de las fotos. La buena noticia es que funciona razonablemente bien incluso con objetos en movimiento como esta flor azotada por la brisa. El rendimiento también es bueno en fotos muy contrastadas como esta, donde logra sacar detalle en zonas oscuras. El modo nocturno sigue siendo bueno. El tren de la derecha sale borroso porque estaba en marcha. De hecho es un milagro que no salga aún más borroso, lo que dice mucho de la rapidez de los algoritmos en modo nocturno. Bien ahí. En general es fácil que las fotos nocturnas queden amarillas (ver siguiente) pero se puede sacar algo más de detalle si jugamos con el encuadre. Normalmente salen así. Podría ser peor. En cuanto hay algo de variedad de color los resultados son mucho mejores. Mi cara mirando la boca de la máscara en la pantalla. ¿Problemas en el modo bokeh? Problemas en el modo Bokeh. Oneplus, creía que habíamos superado esto.

El problema surge cuando las comparas con otros terminales en el mismo rango de precio. El caso más cercano es el del Vivo Y71, un terminal que ha dado la casualidad de que he probado de forma paralela al OnePlus Nord N10 5G. El Y71 no es tan potente como el N10, ni tiene 5G ,pero sus cámaras son mejores y es más barato, lo que nos deja en una disyuntiva. Al final el N10 5G gana por sus otras características, pero es una pena que los algoritmos de imagen de los Nord no sean mejores.



Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

En resumen

Se me ocurren pocas razones por las que no comprar un OnePlus Nord N10G. No tiene carga inalámbrica, ni es a prueba de agua, y su cubierta trasera es de plástico en lugar de cristal (para mi esto es un punto a favor). También es un móvil relativamente grande (163 x 74,7 x 9mm y 190 gramos). Pero todas esas ausencias son insignificantes a la luz de su precio. Puede que el Nord N10G no tenga lo que quieres, pero desde luego tiene todo lo que puedes necesitar en un móvil. Solo por eso merece la pena.

