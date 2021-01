Esta correa te permite controlar el Apple Watch solo con gestos

Filed to:

Controlar un aparato con un simple gesto de la mano suena más a magia Jedi que a una función real. Pero después de ver una demo en el CES 2021 de la marca Mudra, tengo que admitir que quizás este tipo de tecnología no sea algo tan descabellado o sofisticado como me había imaginado.

La correa Mudra parece una correa de smartwatch corriente, excepto que en la parte interior tiene varios sensores SNC (Surface Nerve Conductance). Estos sensores miden la actividad electroquímica producida por el sistema nervioso. Básicamente, este es el mismo concepto que utilizan otras tecnologías como los electrocardiogramas, aunque con un propósito muy diferente.

Sin duda suena como algo genial, pero hasta ahora la tecnología de gestos ha sido algo deficiente. Normalmente, implica hacer el gesto ante una cámara o un sensor de infrarrojos, como ocurre con el Project Soli de Google (que potencia las funciones de gestos en los teléfonos Pixel) o el LG G8 ThinQ. Nosotros pudimos probar ambos, y aunque el Pixel era mucho más fiable , ninguno supuso una cosa realmente rompedora . S amsung también introdujo silenciosamente los gestos de control en su Galaxy Watch 3, pero en la práctica, me parecieron difíciles de usar y poco efectivos.



Teniendo en cuenta todo esto, no pude evitar sentirme algo escéptica antes de ver la demo de Mudra Band. La idea es que si mueves los dedos de una forma específica, por ejemplo, pellizcando el pulgar y el índice, puedes controlar el Apple Watch con una sola mano. La correa supuestamente capta tus señales neurológicas y luego las transmite al reloj por medio del Bluetooth. Se me ocurrían muchas formas de que esto fallase, y se me agolpaban las preguntas. ¿Cómo de sensibles eran los sensores? ¿Podrían diferenciar entre órdenes intencionales y movimientos accidentales? ¿Cuánto tiempo pasa entre que hago el gesto y el reloj lo registra? ¿Qué tipo de aplicaciones y usos le daríamos?

Guy Wagner, presidente y científico jefe de Wearable Devices Ltd (la compañía detrás de Mudra), me mostró el dispositivo por videoconferencia, y la experiencia fue realmente impresionante. En la aplicación de Mudra, pude ver cómo la correa era capaz de identificar gestos específicos, así como de detectar en tiempo real cuá ndo los estaba haciendo . Más asombroso era el hecho de que si Wagner usaba su otra mano para mover un dedo, no se registraba nada en absoluto.

“Tengo que hacerlo intencionalmente”, explicó Wagner. “Si lo muevo de forma mecánica no pasará nada. Hace falta la intención de hacer un movimiento”.

El invento no es capaz de leernos la mente, pero lo parece.

Obviamente, este tipo de tecnología de gestos sería muy útil en plena pandemia, donde tocar las cosas sin ton ni son no es que sea la mejor idea. También podría ser útil para cuando tengamos las manos ocupadas. Personalmente, me encantaría poder pasar de canción mientras corro simplemente doblando un dedo en vez de tener que frenarme y acercarme a la pantalla. En la demo, vi a Wagner usar los gestos para desplazarse por varias películas en una aplicación de streaming e incluso seleccionar una. También usó la correa y algunos gestos con los dedos para hacer un dibujo dentro de una aplicación. Pero habrá que esperar para ver algunas de esas cosas todavía. Wagner dice que su enfoque está pensado primero para responder y descartar llamadas telefónicas, más tarde para controlar la reproducción de música y vídeo y por último lo que los clientes opinen que es más relevante.

Wagner también cree que esta tecnología podría ser útil para la realidad virtual y la realidad aumentada. El problema en estos momento es que no existe una forma particularmente elegante de navegar dentro de un espacio virtual. Por lo general, necesitas un tipo de dispositivo de control, ya sean unos sticks, guantes o cursores con forma de anillo. Mudra Band, o cualquier aparato similar, podría ser una forma más intuitiva de interactuar con dispositivos como gafas inteligentes o headsets de realidad virtual.

Por el momento, la Mudra Band aún no está disponible, aunque la compañía ha recaudado más de 200.000 dólares en IndieGogo. También podrás reservar la Mudra Band por 180 dólares en su página web. Wagner dice que la primera ronda de correas está actualmente en producción y que espera poder enviarlas en marzo de este año.