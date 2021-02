Como si fuera una película, pero lamentablemente es el mundo real. Un adolescente de apenas 19 años ha pasado los últimos 10 meses en coma, tiempo durante el cual se ha contagiado de coronavirus, pero al despertar no tenía ni idea de lo que ha sucedido en el mundo en ese tiempo.

Su nombre es Joseph Flavill. Tras haber sido atropellado en las calles de Staffordshire, en Inglaterra, el día 1 de marzo de 2020, se encontró en un estado de coma prolongado del que comenzó a salir apenas a finales del pasado mes de diciembre, no obstante, ha sido en enero de 2021 que ha comenzado a tomar una mayor consciencia de su entorno. Su accidente sucedió tres semanas antes de que Inglaterra comenzara su primer período de cuarentena.

Advertisement

Según explicaron sus familiares a The Guardian, el adolescente contagió el covonavirus covid–19 en dos ocasiones durante su tiempo en coma. Tras despertar, lamentablemente la familia no ha podido visitarlo en persona debido a las restricciones actuales en Inglaterra y la elevada cantidad de contagios. Flavill ha recibido mensajes de apoyo y cariño mediante videollamadas, aunque por ahora él está limitado a responder solamente mediante parpadeos y, desde hace poco, también puede sonreír.

Su recuperación es un proceso lento y con mucho cuidado, pero sus médicos son optimistas. Según su tía, en declaraciones al medio de comunicación británico: “todavía tenemos un largo camino por delante, pero los avances que ha dado durante las últimas tres semanas han sido increíbles”. Por otro lado, Flavill todavía no está realmente al tanto de lo severa que ha sido la pandemia durante su tiempo en coma. La familia le ha explicado que no pueden estar con él en persona y tomarlo de la mano debido al coronavirus, pero esperan en persona poder explicarle más acerca del estado de la pandemia y todo lo que ha sucedido en estos meses. El adolescente, sin dudas, se despertó en un mundo distinto al que conocía. [vía The Guardian]