Imagen : Naughty Dog / Sony

La serie basada en el videojuego The Last of Us ya tiene protagonistas, y son de auténtico lujo. Pedro Pascal (The Mandalorian) será el encargado de dar vida a Joel, y la inolvidable Bella Ramsey (Lyanna Mormont en Juego de Tronos) le dará la réplica como Ellie.



No son las únicas buenas noticias para la serie. El Guio n de The Last of Us corre a cargo de Craig Mazin, que fue quien escribió el guión para la aclamada miniserie Chernobyl. La serie es una coproducción de HBO con Sony Pictures y Na ughty Dog, lo que casi la eleva ya al rango de superproducción.

Lo que aún no está claro es cuá ntas temporadas harán. La primera se basa muy estrechamente en los acontecimientos del juego original. Joel es un endurecido superviviente al apocalipsis desencadenado por una variante del hongo parasitario Cordyceps que infecta a los seres humanos. Él y su socia Tess son contrabandistas y reciben recibe la tarea de custodiar a Ellie, una niña que aparentemente ha desarrollado inmunidad natural al hongo y que podría suponer la última esperanza para encontrar una cura a la enfermedad.

Advertisement

La dirección del episodio piloto de la serie ha sido adjudicada a Kantemir Balagov, un cineasta ruso que saltó a la fama en el Festival de Cannes de 2019 por una película titulada Beanpole. De momento no hay fecha concreta para el estreno de la serie, pero se cree que será este mismo año. [Deadline y Hollywood Reporter]