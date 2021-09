Un tuit, una tiktoker y un par de hilos de Reddit me han abierto la puerta a un submundo maravilloso: el de las cosas que dicen las personas sordas cuando prueban por primera vez sus audífonos o implantes cocleares. Por ejemplo:



Es extraño que las tetas no hagan ruido:

Tengo una gran historia. La hermana de una amiga era dura de oído, casi sorda. Se puso implantes cocleares. En el trabajo me pidieron que la ayudara a emparejar sus implantes con su nuevo teléfono (porque tienen bluetooth, increíble). Mientras hago eso, me dice felizmente lo sensibles que son: “¡puedo oír el papel!”. No tenía idea de que el papel que se desliza sobre papel hiciera ruido. Luego me dijo que podía escuchar su mano deslizándose por la pared. Y que los gatos la molestaban porque a veces hacían un sonido, pero a veces simplemente hacían la acción sin sonido.

Los grifos que gotean son insoportables:

Mis padres tenían razón, mis juguetes eran súper ruidosos:

El helado no suena al derretirse:

Por qué demonios compramos esta casa tan ruidosa:

Me asusta tirar de la cadena:

Tierra, trágame. No sabía que los pedos hicieran ruido:

Ahora entiendo el sarcasmo:

Me vuelve loca el ruido de los fluorescentes:

¿Por qué la lluvia suena, pero la nieve no?

¿Desde cuándo ponen música en el supermercado?

No sabía que el pis y la caca pudieran hacer tanto ruido:

Cuando conseguí mi implante, no me di cuenta de lo fuerte que podía ser el pis... y la caca. Apago mi dispositivo cuando voy al baño, especialmente a un baño público.

Otro tema es lo importante que es el sonido en las películas de terror. Me gustaban un poco las películas de terror, pero cuando empecé a ver la película japonesa The Grudge después del implante, me di cuenta de que solo estaba disfrutando de la mitad de la experiencia. Ejemplo: al principio, el chico fantasma cruza la pantalla muy rápido... D aba un poco de miedo, pero cuando escuché el sonido de zoom , me asustó y no pude seguir viendo.

- DeafLady