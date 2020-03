PETA ha publicado una guía vegana para jugar a Animal Crossing: New Horizons

animal crossing: new horizons

Captura de pantalla : Nintendo

¿Puede un juego tan inocente como Animal Crossing tratar de forma abusiva a los animales? Aparentemente sí, y por eso PETA ha publicado una guía vegana para disfrutar del juego de Nintendo sin dañar a ningún ser vivo. Si conoces Animal Cro ssing sabrás que lo que pide la guía es más complejo de lo que parece.



En Animal Crossing: New Horizons los animales son personajes del juego en el sentido de que no se les puede dañar físicamente, tan solo interactuar con ellos. Sin embargo no es lo mismo un mapache o un conejo que una carpa . Los peces que habitan los ríos, lagos y estanques del juego son uno de los recursos más importantes del juego , pero PETA advierte de que la pesca va en contar de cualquier precepto del veganismo.

Captura de pantalla : Nintendo

Lo mismo aplica a la caza indiscriminada de mariposas y otros insectos. Según la organización en defensa de los animales, jugar a Animal Crossing: New Horizons de forma vegana implica no cazar bichos y, en general, sacrificar la idea de ayudar a Blathers a montar su museo. De igual manera, PETA advierte en contra de la costumbre de excavar para sacar almejas (las almejas también sienten dolor) y contra la idea de comprar una caseta de perro.



La organización termina su peculiar guía expl ic ando que no está para nada en contra de Animal Crossing: New Horizons. De hecho alaba el juego como una forma de promover las diferentes personalidades de los animales como individuos y seres sintientes. Tan solo ha creído necesario matizar los detalles del juego que le parecen contrarios a este noble propósito.

Al término de este artículo h e intentado encontrar una guía vegana para Doom: Eternal, pero no la he encontrado. [PETA vía Comic Book]