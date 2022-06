By

Hay una nueva razón para comenzar a digitalizar esa colección envejecida de instantáneas antiguas que se deterioran lentamente en el álbum familiar. La restauración digital de fotos antiguas suele ser un proceso que puede llevar horas, incluso para un editor de fotos experto, pero un nuevo filtro impulsado por IA que llega a Photoshop parece manejar la mayor parte del trabajo con un solo clic.

De todas las aplicaciones de redes neuronales de los últimos años, algunas buenas, algunas malas, una que ha resonado firmemente en el consumidor promedio es el uso de estas herramientas como una forma de conectarse con nuestro pasado y los miembros de la familia que no están ya con nosotros. Hollywood ya apuesta por esta idea, como lo demuestra el cameo fantasmal de Harold Ramis en Ghostbusters: Afterlife, pero eso se logró principalmente con un trabajo de efectos visuales complejo (y costoso).



El año pasado, MyHeritage reveló la herramienta Deep Nostalgia que anima automáticamente fotos antiguas y las convierte en videos cortos, haciendo que parezcan películas caseras de parientes lejanos, incluso aunque fallecieran mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes y las videocámaras. Pero mucho antes de que llegara Deep Nostalgia, los editores de fotos más talentosos restauraban fotografías antiguas dañadas y descoloridas, e incluso colorearon imágenes que solo existían en blanco y negro, usando herramientas como Photoshop. Los resultados suelen ser increíbles y pueden hacer que las imágenes de tus parientes parezcan aún más realistas, pero el proceso requiere mucha habilidad y práctica si quieres lograr resultados convincentes.

Adobe ha estado agregando herramientas automatizadas a Photoshop desde hace un tiempo. Con la tecnología de la plataforma Sensei AI, hacen que las tareas mundanas como los reemplazos del cielo e incluso la selección de objetos complejos sean mucho más fáciles, pero pronto el conjunto de herramientas automatizadas se expandirá a las restauraciones de fotos (todavía no está disponible en Photoshop 2022). Adobe adelantó la nueva función en un video corto compartido en YouTube, y además de eliminar la suciedad, los arañazos, los pliegues y las rasgaduras, la herramienta parece suavizar la piel de las personas, eliminar las texturas y el ruido no deseados y agregar un toque de color.incluso en imágenes en blanco y negro o en tonos sepia.

Adobe también demostró que el nuevo filtro neuronal funciona con herramientas existentes, como el relleno contextual para restaurar las secciones que faltan de una foto porque fueron arrancados. Los resultados no son tan perfectos como algunas de las restauraciones de fotos manuales que hemos visto realizadas por maestros de Photoshop (el filtro todavía está en beta), pero los resultados siguen siendo sorprendentemente buenos. No se sabe cuánto control planea Adobe dar a los usuarios para el procesamiento del filtro neuronal (probablemente no seríamos tan agresivos con el suavizado de la piel) o si seguirá siendo una función de un solo clic cuando esté disponible para el público.