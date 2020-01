Pide consejo legal para borrar su ano de Internet. Sale mal

Filed to:

Foto : Kat Jayne

Tal vez recuerdes la historia de la persona que estaba buscando consejo legal en Reddit para desvincular su nombre de una página de Facebook que hacía referencia a su ano (y que, para colmo, señalaba a la ubicación de su antigua casa). Cada vez que esta persona buscaba su nombre en Google, obtenía como primer resultado la página sobre su ano que había sido creada en 2012, cuando tenía 15 años. Tras años de infructuosos intentos de borrar la página, esta persona decidió acudir a Reddit en busca de soluciones.

La buena noticia es que por fin ha logrado que Facebook borre la referencia a su trasero. La mala es que BuzzFeed News ha desvelado su verdadera identidad y ahora su nombre quedará vinculado para siempre a esta embarazosa historia.

Hay dos giros interesantes en la historia. El primero es que la protagonista no era un hombre, como yo mismo asumí, sino una panadera de 23 años llamada Samantha Rae Anne Jespersen. El segundo es que Samantha no creó la página de Facebook. Se generó automáticamente a partir de una ubicación que hacía referencia a su ano. En los detalles de la página, ahora borrada, decía:

“Esta página no oficial se creó porque los usuarios de Facebook han mostrado interés en este lugar o negocio. No está afiliado ni respaldado por nadie asociado con el ano de Samantha Rae Anna Jespersen”.

Quizá el mayor consuelo para Samantha sea que la página de su ano (catalogada como un comercio local) no era para nada popular: tenía cero comentarios y nadie le había advertido de su existencia. Ella misma la descubrió en 2015.

La joven californiana llevaba cinco años enviando reportes a Facebo ok para que la borrase, pero la compañía (que basa buena parte de su soporte en bots) había rechazado todas las peticiones. Ahora la página no existe, pero el ano de Samantha se ha convertido en noticia. No sé qué es peor.