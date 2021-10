By

La mayoría de nosotros no se atrevería a montar un teléfono de 900 dólares en un pequeño dron para hacerlo volar sobre un pantano, pero siempre hay alguien en YouTube dispuesto a llevar las cosas al extremo por nosotros.

En este caso, el youtuber OriginaldoBo puso a prueba la cámara del Pixel 6 Pro atándolo a un dron FPV con un sencillo soporte para teléfonos. Con la cámara grabando todo el vuelo en automático a 1080p por 30 fps, el resultado es impresionante, tanto por la estabilización del vídeo como por el rango dinámico y la exposición del Pixel, que no defraudan en casi todo el recorrido.

A pesar de tratarse de un teléfono de 210 gramos, el Pixel 6 Pro hizo un mejor trabajo que una GoPro, según el propio OriginaldoBo. El vídeo es increíblemente suave, aunque la estabilización estuviera configurada en modo estándar y el teléfono estuviera grabando con el perfil de lente más amplio. También capturó detalles de toda la vegetación con un sorprendente rango dinámico, aun moviéndose a gran velocidad.

Todas estas muestras de lo que puede hacer la cámara del Pixel 6, tanto en fotografía como en vídeo, solo aumentan mi irritación por no poder comprar el teléfono en este lado del mundo. El teléfono no se espera en España hasta 2022, y no tiene fecha de lanzamiento anunciada para ningún país de Latinoamérica.