Por qué colocar a los pacientes de Covid-19 boca abajo está salvando vidas

Imagen : Researchgate ( CC BY 4.0

Es posible que hayas visto durante las últimas semanas alguna imagen o vídeo donde los doctores le dan la vuelta a los pacientes con Covid-19 de forma que quedan acostados boca abajo. ¿A qué se debe esta técnica y por qué está ayudando a salvar vidas?



Advertisement

La clave de esta secuencia se encuentra en el lugar donde tenemos la mayoría de los pulmones: en la espalda. Por ello, los profesionales de la salud dan la vuelta a los pacientes sobre sus estómagos, “es una forma efectiva de mantenerlos estables en cuidados intensivos, ya que estamos salvando muchas vidas así”, le cuenta Mangala Narasimhan, directora regional de cuidados críticos del Northwell Health en la ciudad de Nueva York, a CNN, “es algo muy simple de hacer, y hemos visto una mejora notable. Podemos verlo para cada paciente”.



La idea es ayudar a los pacientes a obtener el oxígeno que tanto necesitan en sus pulmones colocándolos de frente. Así se han visto casos que han mejorado en cuestión de muy poco tiempo, como un paciente del hospital de Long Island en Queens que vio cómo su tasa de saturación de oxígeno pasó del 85 al 98 por ciento una vez que se le colocó “boca abajo”.



Kathryn Hibbert, directora de la UCI médica del Hospital General de Massachusetts, decía al respecto que “al ponerlos boca abajo, estamos abriendo partes del pulmón que no se habían abierto antes”.



La idea no es nueva. En un estudio de 2013 publicado en The New England Journal of Medicine se encontró que la posición ayudaba a reducir las tasas de mortalidad para pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, un tipo de insuficiencia respiratoria causada por inflamación en los pulmones que los pacientes con casos graves de COVID-19 están experimentando.



El pasado mes de marzo, un estudio realizado en un hospital de Wuhan, el epicentro de la pandemia mundial, descubrió que tumbarse boca abajo era en algunos casos más útil que aplicar presión positiva en los pulmones usando respiradores en pacientes con COVID-19. Según explicó Haibo Qiu, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sudeste de Nanjing, y coautor del artículo publicado en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine:



Este estudio es la primera descripción del comportamiento de los pulmones en pacientes con COVID-19 grave que requieren ventilación mecánica y reciben presión positiva. Indica que algunos pacientes no responden bien a la presión positiva alta y responden mejor a la posición propensa (boca abajo) en la cama.

En cualquier caso, la mayoría de los expertos advierten que, si bien se trata de una técnica que demuestra su éxito en muchos casos, hay pacientes que no pueden pasar físicamente todo el día en el hospital mientras están boca abajo. [CNN, The New England Journal of Medicine]