Los Nuevos Mutantes (The New Mutants) va camino de convertirse en una película maldita. La cinta dirigida por Josh Boone lleva años en el limbo esperando a estrenarse. Se supone que lo hará en agosto de este mismo año, pero personalmente yo no apostaría por ello.



Recientemente Dis ne y ha anunciado que finalmente habrá un panel dedicado a la película el próximo 23 de julio en la Comic Con de San Diego, que este año se celebra virtualmente debido a la pandemia de Covid-19. El panel contará con Josh Boone y los principales actores que interpretan el film: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt, y Henry Zaga. En principio se cree que podrá verse en directo a partir de las 14:00 (hora del pacífico) en el canal de YouTube de la Comic Con, pero este último extremo no está confirmado. De hecho resulta hasta un poco sospechoso que haya un panel de la película cuando Marvel ya había anunciado que no iba a participar en la feria virtual este año. Se diría que nadie a estas alturas quiere que The New Mutants sea asociado para nada con el Universo Marvel.

¿Por qué tanta inquina contra los jóvenes alumnos sucesores de los X-Men? En realidad todo ha sido una serie de catastróficas desdichas que se han cebado con esta película en particular cuyo estreno original estaba planteado nada menos que para noviembre de 2018. Poco antes del estreno, se dijo que Fox había decidido retrasar la película a febrero de 2019 para añadir algunas escenas que orientarí an la cinta aún más hacia el cine de terror. La intención del estudio era tratar de imitar el éxito de It: Chapter One. En abril de 2019 ya se hablaba de que lo más probable era que The New Mutants acabara estrenándose en algún servicio de streaming, pero Disney lo descartó en la Cinemacon de 2019. La película se estrenaría en cines.

Entonces llegó la fusión de Fox con Disney, y el estreno se retrasó de nuevo hasta agosto de 2019, y luego otra vez hasta el 3 de abril de 2020. Para retorcer aún más la historia, Josh Boone confirmó en Instagram que la película se iba a estrenar tal y como él la concibió. No es que lo de las escenas adicionales fuera un mero rumor. Es que Fox decidió no gastarse los cuartos en eso. Cuando se anunció la compra de Fox por parte de Disney, el estudio dejó The New Mutants en una estantería a la espera de que sus nuevos amos tomaran una decisión sobre ella. Se dice que los ejecutivos de Disney vieron la película internamente y o quedaron nada impresionados, pero la fecha de abril de 2020 parecía la definitiva y hasta se estrenaron dos tráilers.

Imagen : 20th Century Fox / Disney

Entonces llegó el Coronavirus.



La pandemia cerró los cines y obligó a retrasar el estreno hasta el 28 de agosto de 2020. La fecha aún sigue en pie, pero con tantos cines cerrados no parece probable que Disney decida malgastar la película de esa forma.

¿Por qué no se quitan el muerto de una vez y estrenan The New Mutants en Disney Plus? El lanzamiento del nuevo servicio de streaming fue visto por muchos como la oport unidad perfecta para dar luz verde a la película por mucho que a Disney no le guste la idea de estrenar películas digitalmente. El problema, en este caso, no es que Disney no quiera estrenar la película en digital . Es que no puede. Como explican en Den of Geek, 20Th Century Fox tenía varios acuerdos de distribución en vigor para algunas de sus películas cuando pasó a formar parte de Disney. Esos acuerdos obligan a Disney a estrenar The New Mutants en cines sí o sí.

¿Hay alguna posibilidad de que la película se estrene en algún servicio de streaming? Sí, según fuentes anónimas a las que tuvieron acceso en Collider hay una forma de hacerlo, pero implica que todos los actores y el director de la película rescindan los contratos de la cinta y firmen contratos nuevos. Es más que probable que Boone, Williams y compañía estén dispuestos a ello con tal de lograr que la maldita película se estrene de una vez, pero los detalles legales son tan intrincados que es difícil saberlo con seguridad. El próximo 23 de julio quizá conozcamos más detalles sobre el estreno y si finalmente logran pasarlo a streaming. De momento, The New Mutants sigue secuestrada por el peor monstruo al que ningún superhéroe ha tenido que enfrentarse jamás: la burocracia.