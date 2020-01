Por qué no puedes sentarte en primera clase en un vuelo ni siquiera cuando está vacía

Imagen : Shutterstock.

Si compras un boleto económico o básico para un vuelo, sí o sí te quedarás con los asientos malos que la aerolínea quiera darte, ya sea en la parte trasera del avión o en un asiento central en una fila que no se reclina. Cuando ves montones de asientos vacíos de primera clase o clase ejecutiva mientras abordas tu vuelo, quizás piensas: ¿por qué no cambiarme a uno de estos? Poco después y de manera silenciosa agarras tus pertenencias y te diriges a la fila vacía de primera clase, esperando que a las azafatas no les importe.

Bueno, hay algunas razones por las cuales las aerolíneas no quieren que los pasajeros “se cuelen” en una fila de primera clase, sin importar cuán sigilosos sean. Por un lado, la mayoría de los pasajeros con boletos económicos no son elegibles para ningún tipo de mejora, es una regla que forma parte de tu clase de tarifa y boleto. Pero para cualquier pasajero, en general, las aerolíneas optan por mantener estas filas vacías, incluso si esto no hace ninguna diferencia para ellos.

Esta es la razón: a los ojos de las aerolíneas, es un robo. Según su lógica, simplemente estás tomando un asiento que no has comprado, y técnicamente, sería injusto que un pasajero tome un asiento mejorado sobre otro. En septiembre de 2019, United Airlines estuvo en las noticias por una discusión con un viajero que simplemente quería conseguir un mejor asiento en una sección vacía de Economy Plus en su vuelo.

“¿Cuál es el punto de los asientos vacíos si se pueden llenar y sus clientes pueden tener una mejor experiencia?”, escribió el viajero en Twitter. United respondió: “…si fueras a comprar un Toyota, no podrías conducir un Lexus simplemente porque estaba vacío”.

En otras palabras, sí, las aerolíneas son terribles y no hay mucho que puedas hacer. E incluso si logras cambiarte con éxito cuando despega el vuelo, no creas que te has salido con la tuya; los auxiliares de vuelo son plenamente conscientes de quién debe sentarse en cada asiento respectivo en una sección prémium. (En un artículo de Los Angeles Times, el autor y el auxiliar de vuelo Elliott Hester señalaron que es un requerimiento obligatorio que los asistentes confronten a los intrusos de clase prémium).

Si bien las reglas pueden no ser explícitas en el contrato de transporte de una aerolínea, siempre es posible escuchar historias de pasajeros que han intentado “auto-mejorarse” a los que se les ha pedido que paguen el costo del boleto en ese momento, o incluso amenazados con arrestarlos. En los foros de FlyerTalk, un viajero dijo que había sido testigo de la detención de un pasajero por colarse en un asiento de primera clase poco después de aterrizar.

¿Y esto qué significa para ti? Bueno, no te estamos recomendando que rompas ninguna ley ni nada, sino que simplemente le puedes preguntar a una azafata antes de intentar hacer cualquier cambio, que es mejor evitar malos entendidos. Siendo sincero, es probable que no lo permita, pero al menos evitarás una confrontación incómoda en pleno vuelo.