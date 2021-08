By

By

Windows 11 ya está de camino, trayendo consigo un nuevo diseño y nuevas características y llevándose otras viejas por delante. Una de las tecnologías que traerá consigo el próximo sistema operativo de Microsoft es DirectStorage, una tecnología que promete tiempos de carga superrápidos para los discos duros SSD de nueva generación. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre est a tecnología antes de que llegue.

Advertisement

Si has oído hablar de DirectStorage antes es porque esta tecnología ya está integrada en las nuevas Xbox Series X y Xbox Series S c omo parte del sistema Xbox Velocity Architecture. DirectStorage hace el mismo trabajo en est as consolas que en Windows 11. Ese trabajo —La razón principal de la existencia de DirectStorage — es permitir que los datos de lectura y de escritura d el sistema de almacenamiento funcionen mucho más rápido .

Se trata principalmente de una tecnología gaming desarrollada en respuesta al tamaño cada vez mayor de los juegos. Todos esos vastos mundos abiertos y texturas repletas de detalles deben cargarse en la memoria lo más rápido posible, y los enfoques tradicionales están alcanzando rápidamente su límite (como pueden sugerir el aumento en los tiempos de carga ).

Técnicamente, DirectStorage es parte de la especificación DirectX 12 que cubre una variedad de protocolos de archivos multimedia . Es una API o interfaz de programación de aplicaciones, una herramienta que los desarrolladores pueden usar para acceder al hardware a su antojo de una manera particular, y en este caso, esa forma particular permite mejorar el acceso al disco duro y acelerar los tiempos de carga, ya sea durante el juego o entre cinemáticas .

DirectStorage también está pensado específicamente para los discos duros NVMe SSD o Non-Volatile Memory Express Solid-State Drive. Explicar los entresijos de los SSD NVMe requeriría una guía aparte , pero basta con decir que la parte NVMe acelera las comunicaciones entre el almacenamiento permanente de un ordenador y el resto del sistema.

G/O Media may get a commission

DirectStorage está diseñado para aprovechar mejor ese aumento de velocidad, eliminando los cuellos de botella que podrían tener lugar más adelante a medida que los datos se transfieren hacia ( y desde) los discos duros de tu ordenador. En otras palabras, les da a los SSD NVMe suficiente margen para operar cerca de su máximo potencial .

Advertisement

L a API de DirectStorage tienes varias formas para mejorar el rendimiento. Una es que puede agrupar solicitudes de entrada y salida en lotes, lo que significa menos gasto en general y operaciones más eficientes. Dado que las tarjetas gráficas también se vuelven más potentes todo el tiempo, DirectStorage también hace que una tarjeta gráfica no tenga que ralentizarse y esperar mientras intenta cargar ciertos elementos desde el disco duro local.

La cantidad de solicitudes que se pueden procesar simultáneamente es importante, ya que los desarrolladores a menudo dividen sus juegos en fragmentos de código que son lo más pequeños posible, y solo muestran los fragmentos del mundo del juego que se necesitan en un momento dado. Eso ayuda a no utilizar todos los recursos del ordenador , pero aumenta enormemente la cantidad de veces que necesita acceder a un disco, y DirectStorage puede aprovechar esa ayuda extra .

Advertisement

Otro truco que tiene DirectStorage es su capacidad para reducir la participación de la CPU a la hora de cargar los elementos del juego. Permite extraerlos directamente de la unidad NVMe, lo que de nuevo supone un mejor rendimiento y más tiempo para que la CPU continúe con otras tareas .

De ahí proviene el nombre de DirectStorage: es el acceso directo al SSD NVMe desde la tarjeta gráfica , quitando a la CPU del proceso. Una forma clave en que la API puede ayudar aquí es descomprimiendo los archivos a medida que se extraen del SSD NVMe sin molestar a la CPU, lo que le da más ventajas sobre las tecnologías de almacenamiento más antiguas que están actualmente en funcionamiento.

Advertisement

Y merece la pena remarcar el hecho de que los desarrolladores tienen más control con la nueva API. DirectStorage es lo suficientemente flexible como para que las personas que codifican juegos lo usen de distintas formas , por lo que las capacidades adicionales de hardware y software se utilizarán de una manera específica para cada título ( hasta cierto punto) . Lo que ocurrirá es que se podrán omitir los pasos de procesamiento adicionales que no son necesarios para un juego en particular.

Advertisement

Ahora también hemos descubierto que DirectStorage también estará disponible para Windows 10, aunque Microsoft dice que la API funcionará notablemente mejor con su nuevo sistema operativo .

Para poder usar DirectStorage en el ordenador de tu casa , necesitarás Windows 11 (o Windows 10), un disco duro SSD NVMe , una tarjeta gráfica compatible y un juego codificado que aproveche la API de almacenamiento. A medida que pasa el tiempo, más y más ordenadores, y más y más juegos deberán cumplir con est os requisitos.

Advertisement

Cuando hablamos de una gráfica compatible nos referimos a una de la s RTX 2000 o RTX 3000 de Nvidia , o si no con una de las RDNA 2 de AMD. Los juegos codificados para aprovechar DirectStorage seguirán funcionando perfectamente en hardware que no cumpla con los requisitos de DirectStorage, lo único es que no podrás optimizar sus tiempos de carga de todas las formas que ofrece la API .

Aunque los detalles de estas API y su forma de funcionar puedan sonar muy técnicos , si tienes la oportunidad de hacerte con un PC gaming que admita DirectStorage , todo lo que realmente necesitas saber es que los juegos se aprovecharán de esta nueva tecnología para cargar significativamente más rápido y funcionar con mucha más fluidez.