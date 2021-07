Estas son todas las cosas que desaparecerán de Windows 10 a Windows 11

By

Windows 11 ya está de camino y traerá consigo un nuevo look , nuevos colores y nuevas funciones cuando desembarque de forma definitiva en unos meses . Pero no todo lo que tenemos actualmente en Windows 10 sobrevivirá a esta nueva versión. E s posible que alguna cosa cambie de aquí al lanzamiento , pero esto es todo lo que se espera que desaparezca con la llegada de Windows 11.

Internet Explorer

¿Cómo ? ¿Que pensabas que ya se lo habían cargado ? En realidad, todavía está disponible en Windows 10 si buscas bien , pero todos los rastros del famoso Internet Explorer serán eliminados de forma definitiva en Windows 11, y Microsoft Edge será su reemplazo .

Historial de Actividad

Es posible que nunca hayas usado tu Historial de Actividad , y esa es justo una de las razones por las que desaparecerá con la llegada de Windows 11. Est a función t e permite sincronizar t u actividad entre vario s ordenadores Windows durante los últimos 30 días (los archivos que has abierto, las webs que has visitado, etc. ), con la intención de facilitar el cambio entre un dispositivo y otro que comparta n la misma cuenta de Microsoft.

Live Tiles

Los desarrolladores no dedicaron muchos esfuerzos a l a función de los Live Tiles d el menú de Inicio de Windows 10, donde se muestran y actualizan ciertos retazos de información en tiempo real . Si crees que esto se parece mucho a los widgets, estás en lo cierto. Pero Microsoft parece decidida a apostar por los widgets para el nuevo escritorio de Windows 11. Le deseamos mejor éxito que con los Live Tiles.

Grupos del menú Inicio

Otra característica que perderemos en el menú Inicio es la capacidad para agrupar los iconos y renombrarlos . El diseño del menú Inicio tampoco cambiará de tamaño, por lo que parece que Microsoft quiere que la experiencia del menú Inicio sea similar para todos sus usuarios (además de llevarlo hasta el centro de la pantalla).

Estado rápido

En Windows 10, las aplicaciones pueden mostrar ciertos detalles de información en la pantalla de bloqueo para recordarte cosas, como correos electrónicos entrantes, tus próximas citas del calendario, etc. Esta funcionalidad, llamada Estado rápido, no estará disponible en Windows 11, aunque es posible que los widgets ( arriba) puedan tener una función parecida .

La localización de la Barra de tareas

L a B arra de tareas solo se podrá mostrar en un sitio de Windows 11: en la parte inferior de la pantalla. Puede que nunca te hayas dado cuenta, pero puedes colocar la barra de tareas a la izquierda, a la derecha o incluso en la parte superior de la pantalla en Windows 10. Lo siento por si eres de los que les gusta hacer ese tipo de cambios en s u sistema operativo.

Modo tableta

Windows 10 hace un trabajo bastante decente funcionando en tablets como la Surface Pro , pero Windows 11 no incluirá ningú n modo dedicado para dispositivos de este tipo . En su lugar, esta funcionalidad se reconfigurará y se activará automáticamente (como cuando conectas o desconectas un teclado Bluetooth, por ejemplo).

Cortana

El asistente digital de Microsoft no desaparecerá por completo en Windows 11, pero sí que lo hará del proceso de configuración y ya no estará anclado a la barra de tareas. No está claro que planes tiene Microsoft para Cortana, pero según las funciones que le han ido añadiendo este el último año, podría reconvertirse en una herramienta comercial .

Skype



Skype seguirá estando disponible para Windows 11, pero el sistema operativo ya no lo incluirá como componente integrado de la misma forma en que lo hace Windows 10. Esto se debe a que Microsoft ahora se ha centrado en Teams como respuesta a todas las necesidades de comunicación, incluido el chat por vídeo; así que prepárate para ver muchas acciones de Teams integradas en Windows 11.