La semana pasada, el columnista del New York Times, Nicholas Kristof, detalló los horrores de Pornhub accesibles mediante una simple búsqueda. Ahora Visa y Mastercard afirman estar reevaluando su relación con la empresa matriz del sitio, la megacorporación canadiense de pornografía MindGeek.



¿ A qué horrores se refiere Kristof? Pues a material de abuso sexual infantil , agresión sexual, y pornografía no consensual (lo que comú nmente se conoce como revenge porn). Es interesante que Visa y Mastercard reaccionen ahora que las prácticas en Pornhub se han hecho públicas en el Times. En realidad la denuncia es solo la última de una larga lista de informes sobre pornografía de abuso de menores en el mercado d el porno amateur. A principios de este mismo año hasta circuló una petición para cerrar Pornhub después de que una madre encontrara a su hija desaparecida de 15 años a través de los vídeos de Pornhub. (Hay m ás ejemplos de este tipo de delito reportados en la plataforma aquí y aquí).

El año pasado, Pornhub tardó meses en eliminar el canal “Girls Do Porn”, una productora que fue acusada oficialmente en Estados Unidos por un supuesto modelo comercial de pornografía no consensual. El problema de base es que mientras los modelos profesionales de Pornhub (artistas que monetizan sus vídeos con anuncios, ventas de videos, descargas y donaciones ) tienen que enviar a la plataforma un documento oficial que acredite su edad legal, Pornhub no requiere verificación de edad o identidad alguna para los usuarios que suben vídeos no monetizados .

En declaraciones enviadas por correo electrónico a Gizmodo, Visa explicó que siempre está “alerta” para erradicar la actividad ilegal en su red, y un sitio ya no puede aceptar pagos con Visa si “se identifica que no cumple con las leyes aplicables o las instituciones financieras, políticas de uso aceptable y estándares de suscripción”. Del mismo modo, Mastercard explicó que trabaja “en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y organizaciones como el Centro Nacional e Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados para monitorear, detectar y prevenir transacciones ilegales”. “Estamos investigando las acusaciones planteadas en el New York Times y estamos trabajando con el banco de MindGeek para comprender esta situación”, agregó Mastercard, “ Si las afirmaciones están fundamentadas, tomaremos medidas inmediatas” .

Aún no está claro si las compañías de tarjetas de crédito están investigando la existencia de pornografía ilegal en el conglomerado de sitios de MindGeek, o si ha sido MindGeek la que ha tenido conocimiento de las irregularidades y no ha seguido los requisitos legales para actuar en consecuencia. Ninguna de las empresas ha respondido a solicitudes de comentarios adicionales. Pornhub acepta Visa y Mastercard como medio de pago por la experiencia Premium de Pornhub, cuyas ventajas incluyen la posibilidad de descargar videos, enviar mensajes a los miembros, acceder a contenido exclusivo y ver las ofertas del sitio sin anuncios. PayPal terminó su relación con Pornhub el año pasado . Los clientes y modelos aún pueden pagar, o recibir pagos, a través de criptomonedas.

En un correo electrónico remitido a Gizmodo, Pornhub argumentó que la cantidad de material de abuso sexual infantil es mucho más elevada en los principales sitios de redes sociales. Pornhub se apresuró a señalar que Facebook e Instagram informaron haber eliminado un total combinado de 32,9 millones de cuentas de pornografia ilegal en 2020. Twitter informó haber eliminado más de 775. 000 contenidos de este tipo en 2019. Pornhub comparó esto con las 118 piezas de pornografía cion menores supuestamente identificadas en su web entre 2017 y 2019 por la Internet Watch Foundation. Un portavoz de Twitter aseguró a Gizmodo que la plataforma tiene una política de tolerancia cero para con la explotación infantil y dijo que eliminan de inmediato los tweets ilegales, incluidos los enlaces a sitios de terceros, e informan de cada caso al Centro Nacional para Desaparecidos y Niños explotados (NCMEC).

La compañía también dijo que emplea un “vasto equipo de moderadores humanos dedicados a revisar manualmente cada subida ”, así como un sistema de marcado y sistemas de detección automatizados. Pornhub también afirma utilizar la tecnología de detección automática de YouTube, la inteligencia artificial de detección de Google, y la tecnología de Microsoft que elimina el material de explotación infantil conocido existente, así como sistemas de prevención para evitar que se vuelvan a cargar videos prohibidos. Ya son varios años en los que se acusa a la red de MindGeek de monopolizar la exposición y permitir que la piratería de porno se desarrolle de forma desenfrenada. [New York Times]