Práctica: Meta Quest 3 es el Apple Vision Pro para el resto de nosotros

Los probé ambos, y el nuevo Meta Quest 3 no Apple Vision Pro. Al menos en cuanto a presentar una experiencia de realidad mixta hiperrealista que superpone objetos y experiencias virtuales en el mundo real y al mismo tiempo previene evitar chocar contra los muebles. Y por $500, versus $3,500 por los auriculares de Apple aún inéditos, eso está perfectamente bien.

El hecho es que el mayor punto de venta del Quest 3, sus cámaras de paso en color, son más que lo suficientemente buenas para sorprender incluso a la realidad virtual hastiada. veteranos. No, no olvidarás que llevas unos auriculares, como lo hice a veces con mi (altamente seleccionada) demostración de Apple Vision Pro. , pero podía caminar fácilmente, leer la hora en mi reloj, principalmente leer mensajes de texto en mi teléfono y, de lo contrario, interactuar con el mundo real.

Es una lástima que solo haya un puñado de aplicaciones de Quest que aprovechen esta nueva característica. Eso podría deberse a que el ecosistema de Quest , como la tienda de aplicaciones de Apple, es un jardín amurallado lleno de juegos y aplicaciones de productividad que se pueden comprar. Al menos hay un buen número de demostraciones y experimentos gratuitos, lo que de alguna manera compensa el hecho de que tantas aplicaciones de Quest parezcan caras, entre 40 y 50 dólares.

La estrella ahora es Primeros encuentros, un juego gratuito que escanea tu habitación y envía pequeños invasores peludos a través de las paredes y el techo. No es reinventar la rueda , pero todo se combina de una manera muy impresionante, incluido el mapeo no solo de las paredes y el techo de su habitación, sino también del muebles también.



El Quest 3 en sí es más caro que sus predecesores, comenzando en $500 y subiendo una vez que agregas extras como más almacenamiento a bordo ( $150) y una mejor correa para la cabeza ($70). La correa para la cabeza predeterminada, solo un par de correas de tela con velcro, es vergonzosa.

El Quest 2 se lanzó a $300 en 2020, por lo que este es un salto considerable, pero también puedes considerarlo como un costo. lo mismo que una PS5. Dado que esto se usará principalmente como un dispositivo de juego, no importa lo que digan los defensores del metaverso, eso es una comparación adecuada, y ciertamente parece que estás obteniendo $500 en tecnología.



Además de ser más pequeño y mejor equilibrado sobre la cabeza que el Quest 2, el Quest 3 tiene un procesador Snapdragon XR2 más rápido y 8 GB de RAM (desde 6GB), y la resolución por ojo salta de 1,832 x 1,920 a 2,064 x 2,208, lo que puede que no suene como mucho, pero cuando todas estas actualizaciones se juntan, es una experiencia más fluida, rápida y mejor en general.

De hecho, así como la herramienta de creación de personajes en juegos como Baldur’s Gate 3 puede absorberte durante horas, me encantó simplemente ir a través del proceso de escanear varias salas para establecer los límites de la misión. Es una gran mejora con respecto a la versión de dibujarlo usted mismo en la mayoría Hardware de realidad virtual anterior y la capacidad de reconocer objetos en el mundo que te rodea (nuevamente, no específicamente nuevo en Quest 3). Es lo que realmente convence a mucha gente sobre la magia de la realidad mixta.



Los controladores también se actualizan, perdiendo los fuertes anillos que rodeaban tus nudillos en versiones anteriores. El futuro de la realidad virtual es, sin duda, controles de reconocimiento manual, algo que el Quest 3 hace bastante bien, así que sospecho que no veremos muchas mejoras adicionales en estos.



Juegos más antiguos, como el favorito actual de mi hijo, Gorilla Tag, y mi favorito desde hace mucho tiempo, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, miran. un poco más nítido y un funcionamiento un poco más fluido, pero llevará tiempo crear juegos específicamente para el nuevo hardware. Esos juegos, Asgard’s Wrath 2, están incluidos con tu compra, pero el juego en sí no estará disponible hasta mediados de diciembre.

Si tienes una Quest 2, no diría que esta es una actualización imprescindible, al menos no hasta que haya más Quest 3 únicamente. se lanza el software. Si tienes un antiguo Quest 1 o el Oculus Rift más antiguo, te sorprenderá lo que este pequeño Los auriculares pueden hacerlo. Y finalmente, si estás buscando el regalo perfecto de hardware para juegos para las fiestas, ya que no habrá un nuevo Nintendo Switch próximamente, En muchos sentidos, Quest 3 es el único juego en la ciudad.

