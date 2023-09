Star Trek: Cubiertas inferiores ha encontrado mucha comedia en su status quo. No importa lo estrafalaria que sea la aventura o lo esotérico, un riff de lo clásico Viaje a las estrellas está en oferta semana a semana, cosas a bordo del USS Cerritos generalmente tienen que ser de vuelta donde empezaron al final de un episodio. Pero en la cuarta temporada, el programa da un paso adelante que podría comenzar a impulsar ese status quo en una nueva dirección.



En general, Cubiertas inferiores‘ Estreno de episodio dual esta temporada: el Viajero El gag-fest “Twovix” y el más tradicional “No tengo huesos todavía, debo huir”—se ciñe a lo que ha funcionado mejor sobre el programa a lo largo de sus primeras tres temporadas. Hay muchos chistes, muchas referencias, especialmente en “Twovix” donde, como su nombre lo indica, no sólo seguir con uno de ViajeroLos episodios más controvertidos de pero también puedes ver la serie alegremente Viajero Asiente de una manera que no se ha hecho hasta ahora. Hay muchas vibraciones advenedizas y luchadoras de Nosotros contra Ellos que ha definido la relación de Boimler, Tendi, Rutherford y especialmente Mariner con el Cerritos‘El personal alto y el concepto general de trayectoria ascendente a bordo del buque.



Esto normalmente estaría bien, si no saliera de una temporada como Cubiertas inferiores‘ tercero, que se apoyaba en gran medida en este tipo de territorio familiar para afianzarse y tener a sus personajes en su mayoría negarse a crecer realmente durante el transcurso del programa como lo habían hecho en las temporadas uno y dos, repitiendo muchos de los puntos débiles y conflictos familiares anteriores devolviendo a todos a los lugares en los que estaban al comienzo de la tercera temporada. Cubiertas inferiores llegó a la cuarta temporada necesitando hacer algo para realmente cambiar la serie sin mantener lo que funcionó —y afortunadamente casi inmediatamente se pone a hacer eso en “Twovix”, que termina con un momento que hace casi imposible hablar del estreno sin diseñar primero:

Nuestro Cubiertas inferiores Las enseñas ya no son enseñas. Todo el mundo, incluido recién llegado Vulcan asignado T’Lyn, y, al final del segundo episodio, Rutherford y después de haber sido inicialmente excluido, al inicio de la temporada, es ascendido. a Teniente Jr. Grado.

Es un desarrollo que, en la superficie, significa casi tanto como no. Los tenientes de grado junior son apenas sobre el peldaño de mando de un alférez, así que todavía tienen esa energía de los pisos inferiores. Por otro lado, es un reconocimiento del crecimiento de todos durante las últimas tres temporadas. bueno, principalmente las dos primeras temporadas, eso abre los tipos de historias Cubiertas inferiores puede esforzarse para contarlo. Nuestros héroes pueden tener personas bajo su mando, no solo colegas en el mismo nivel que ellos. A ellos se les confían más tareas con la tripulación del puente, lo quieran o no, como se convierte en el foco de “No tengo huesos”. para Mariner. Es una promesa simbólica que Cubiertas inferiores, incluso en su posición de cómic Viaje a las estrellas el programa animado, no tiene que estar definido rígidamente por su premisa original: sus personajes pueden crecer, cambiar y desarrollarse. En realidad, hay algunos otros Emigrar Personajes que hemos llegado a observar de esta manera, a medida que avanzan a través de esa trayectoria ascendente.

Es una promesa poderosa de hacer, especialmente en un episodio inicial que se inclina casi completamente hacia la otra dirección de Cubiertas inferiores‘ dual yo como un programa de comedia tanto como es una Viaje a las estrellas Uno. Casi sientes la tensión en el aire en el segundo que se introduce el potencial de promoción, cuando Ransom le ofrece a Boimler que afuera De cualquier desastre importante, sus probabilidades son altas en el siguiente lote de puntos de rango que se reparten. Lo que el programa está preparando Es lo que se ha hecho antes, colgar esa movilidad hacia arriba sólo para apretarla aún más fuera de la distancia después de que se produzcan travesuras. Después de todo, es lo que vimos la última temporada, que en gran medida repitió los conflictos de Mariner con su madre desde la primera temporada del programa con un efecto frustrante.

pero Cubiertas inferiores en sí mismo ha tenido mucho tiempo para crecer más allá de ese tipo de broma, y aunque “Twovix” es por lo demás un asalto sensorial completo de Emigrar gags—ambos a bordo del original Viajero, que el Cerritos tiene la tarea de acompañarlo mientras se convierte en una exhibición de museo de pleno derecho que reconoce las cosas absolutamente bananas que Viajero nos mostró durante siete temporadas, y abordo del Cerritos en sí mismo, donde un mal funcionamiento accidental del transportador conduce a una revolución de amalgama al estilo Tuvix; no comete el error de regresar a este particular mordaza. Es un reconocimiento serio y apropiado de que sus personajes, sin importar sus dudas sobre sí mismos, han hecho lo suficiente para ganarse un ascenso en a pesar de cualquier nueva calamidad cómica que puedan enfrentar (como, por ejemplo, una reedición accidental de el Viajero macrovirus) en el aquí y ahora, porque hemos visto ellos se han convertido en mejores camaradas y oficiales a lo largo de los últimos años.

Mientras que “Twovix” se apoya principalmente en las dudas de Boimler sobre esta creencia, Cerritos equipo de mando y Cubiertas inferiores y han puesto nuestros protagonistas, “I Have No bones” se asemeja en la otro discutible personaje principal de la serie y sus propias inseguridades sobre la promoción en forma de Mariner. Una vez más, la premisa está establecida para bromear donde en última instancia bromea: frustrada por haber sido promovida fuera de su personalidad de “niña mala” y convencida de que Ransom debe estar Hasta el fracaso, la primera misión fuera de casa de Mariner como teniente renovada la ve rebelarse tanto como sea posible en un intento de vencer a Ransom. en su propio supuesto juego. Ella llega tarde, usa su equipo de entrenamiento desaliñado en lugar de su uniforme, diablos, intenta hacer que Ransom, ella y el alférez que la acompaña sean asesinados incluso antes de que comience la misión, ejecutando un aterrizaje de lanzadera caliente en el zoológico interestelar Cerritos se debe sacar a algunos humanos de. Todo muy Mariner.

Pero a medida que las cosas en el zoológico empeoran en forma de una exhibición fugada llamada Moopsy —una criatura blanca diminuta que, si bien es básicamente un lindo Pokémon, en realidad extrae a los seres de sus huesos para alimentarse—Mariner se ve obligado a no solo Esté en su juego A, pero directamente confíe en Ransom en que él no está jugando con ella para salir del situación viva. Conduce a un gran momento entre los dos que lleva cuatro temporadas de creación, donde Mariner trae la imagen ella tiene de Ransom en su cabeza directamente al hombre mismo, así como todas sus propias inseguridades acerca de su capacidad y dignidad de siendo un oficial. Y justo cuando le asegura a Boimler en “Twovix» que se había ganado su oportunidad de ascenso, esta vez es Ransom quien le asegura que no se trata de él tratando de socavar a Mariner, sino de Mariner tratando de socavarse a sí misma a partir de algo que ella realmente es. digno de: ser un gran oficial de la Flota Estelar, como hemos visto una y otra otra vez.

Todavía hay algún motivo para un poco de vacilación en estos dos episodios. El breve pero trascendental enfoque en la amenaza general de un barco misterioso Atacar naves aleatorias a lo largo de la galaxia se siente como una especie de acumulación que el programa intentó y no pudo lograr concretar. los Pakleds, así que veremos cómo cambia . Desde la perspectiva de los personajes, “I Have No Bones” dando su trama B a Rutherford corriendo velozmente siendo ascendido para ponerse al día con sus amigos habla de lo poco Cubiertas inferiores le ha dado tiempo como personaje durante las tres primeras temporadas. Pero estos son problemas menores frente a Cubiertas inferiores dando un gran paso real con sus personajes en general, una promesa que tendremos que ver desarrollarse a durante el curso de esta temporada , y una prospectiva emocionante.

