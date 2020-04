Prueba estos videojuegos gratis para sobrellevar mejor la cuarentena

Captura: Control, Remedy Entertainment (PlayStation Store)

Probablemente a estas alturas ya te hayas tenido que subir al carro dela cuarentena . Como tantos expertos han sugerido ya, se trata de una de las mejores tácticas para frenar la propagación del covid-19. Un posible efecto secundario de esta medida es que te veas ante la necesidad incontrolable de jugar a muchos videojuegos. Lo malo, es que podrías dejarte mucho dinero en el proceso. Sesenta euros por un juego nuevo por aquí, otros sesenta por algún servicio anual online allá...

El caso es que no necesitas gastarte todos tus ahorros para divertirte durante esta cuarentena. Hay muchas maneras excelentes de hacerlo sin dejarte ni un duro, por eso hemos reunido algunas de las mejores opciones que tienes a tu disposición.

Seguro que se nos ha escapado algún juego interesante que haya por ahí, así que si has descubierto algún título gratuito digno de ser jugado, déjanoslo en los comentarios.

Lara Croft GO



Nuestra espeleóloga favorita acaba de aterrizar en los dispositivos móviles con Lara Croft GO. Siguiendo la misma línea que el popular Hitman GO de Square Enix, esta aplicación —que actualmente es gratis en la Apple App Store y en la Google Play Store— pone a Lara Croft al frente de este juego de rompecabezas por turnos minimalista.

Life Is Strange: Episode 1

El primer episodio de Life Is Strange, el juego de aventuras de Dontnod, se encuentra gratis en la Microsoft Store. Es todo un viaje emocional. Jugarás como Max Caufield, un estudiante de último año en una escuela secundaria privada que está tratando de volver a re conectar con un mejor amigo perdido hace mucho tiempo. ¿ Y d ónde está el giro ? Max también está tratando de lidiar con nuevos poderes que acaba de descubrir, con los que será capaz de manipular el tiempo . Muchos desarrolladores han tratado con cómo tus decisiones afectan al juego. Con Life Is Strange, Dontnod ha dado realmente en el clavo . Nunca sabes cuál será el resultado de lo que elijas y, la mayoría de las veces, el resultado seguro que no es lo que esperabas . Es como si alguien hubiese convertido el efecto mariposa en un juego. Si te ha gustado el Episodio 1, toda la primera temporada está actualmente a la venta por $ 4.

Monument Valley 2

Monument Valley 2, el elegante juego de rompecabezas al más puro estilo Es cher, actualmente está gratis en la Apple App Store y la Google Play Store. Al igual que su primera entrega , cada puzzle hará que te explote la cabeza , y cada frame está tan cuidado que parece sacado de Pinterest . El único inconveniente es que es un poco más corto que el primer juego.

Epic Games Store

Cada semana, los jugadores de PC pueden obtener algunos juegos gratis de la Epic Games Store. Entre los que ofrecen hay de todo, buenos y malos . (Por ejemplo a principios de este año regalaron el Assassin’s Creed: Syndicate) Para quedarte los juegos de forma permanente, solo tienes que darle a “comprar ”. No es necesario instalarlos .

Juegos gratis (y con descuento) en Itch.io

La buena gente de Itch.io, la tienda de juegos indie, tiene una lista llamada “Juegos para ayudarte a permanecer en casa”. La mayoría de los juegos que hay en esa lista son gratis o tienen grandes descuentos. En estos momentos , la lista tiene una docena de juegos interesantes . Pero puedes encontrar aún más juegos gratis navegando por la página estándar de Itch.io. Si filtras por “Popular”, encontrarás que su primera página está cargada de juegos gratis.

Juegos gratis en GOG

GOG también tiene su lista de juegos gratuitos para ayudarte con la cuarenta . Es una buena combinación de juegos indies y clásicos, pero el mejor de todos (y no aceptaremos ningún tipo de disidencia al respecto ) es Gwent: The Witcher Card Game.

Prueba estos Battle Royale

Probablemente a estas alturas ya sepas lo que es un B attle R oyale . Pero bueno, si no es el caso, te lo explicamos: una cantidad ingente de jugadores, a veces más de 100, se dejan caer en un solo mapa y se disparan entre sí hasta que queda uno solo (o un equipo) en pie. Si has visto la mítica película de Battle Royale, entenderás perfectamente de lo que hablo . Muchos Battle Royale son gratuitos, y algunos de los más populares son tremendamente entretenidos. Está el Apex Legends (PS4, Xbox One, PC), PlayerUnknown’s Battlegrounds (PS4, Xbox One, PC, Android, iOS), Call of Duty Warzone (PS4, Xbox One, PC) y Fortnite (disponible básicamente en todo). Elige uno y listo.

The Elder Scrolls Online

Desde ahora y hasta el 13 de abril, The Elder Scrolls Online es gratuito en todas las plataformas. (El período de juego gratuito en Steam solo se extiende hasta el 6 de abril.) No es igual que Skyrim, pero el MMORPG de Bethesda te permitirá disfrutar de Tamriel y sus diversas regiones. Además, la versión gratuita actual ofrece a los jugadores la oportunidad de probar el prólogo de Greymoor, el próximo capítulo. Greymoor enviará a los aventureros de vuelta a Skyrim y añadirá una línea de misiones sobre vampiros al juego.

PlayStation Now

PlayStation Now es un servicio mensual que cuesta dinero , pero puedes probarlo gratis durante una semana . Este servicio online de juegos de Sony t e permite descargar juegos de una biblioteca de más de 800 títulos de PS2, PS3 o PS4. Y hay buen material ahí . Horizon Zero Dawn y Uncharted: Lost Legacy, por ejemplo, están disponibles hasta el 7 de abril. Control y Shadow of the Tomb Raider estarán disponibles hasta el 31 de agosto. ¡No olvides desactivar la renovación automática antes de que comiencen a cobrarte !

Xbox Game Pass Ultimate

Sí, sí, técnicamente no es gratis, pero el primer mes de Xbox Game Pass Ultimate cuesta s olo un dólar. (Normalmente cuesta 15 al mes ). No solo tendrás acceso a todos los juegos de Microsoft, como Gears 5, The Outer Worlds o Halo: The Master Chief Collection, también tendrás acceso a más de 100 juegos de otro s grandes editores . Pruébalo durante un mes. Un dólar por más de un juego triple A es un precio más que justo . Eso sí , una vez más, ¡no te olvides desactivar la renovación automática!