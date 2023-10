La NASA se está preparando para iniciar una serie crucial de pruebas en el motor RS-25 actualizado, que impulsará el sistema de lanzamiento espacial ( SLS) cohete para las próximas misiones Artemis a la Luna.



El motor RS-25 , fundamental durante la era del transbordador espacial, continúa siendo un foco clave mientras la NASA mira hacia futuras misiones Artemis. Las próximas pruebas de certificación, programadas para extenderse hasta 2024, se llevará a cabo en el banco de pruebas Fred Haise, situado dentro del Centro Espacial Stennis de la NASA en Mississippi. Un total de 12 pruebas están alineadas , cada una duración de al menos 500 segundos para reflejar duraciones genuinas de lanzamientos, como la NASA delineado en un comunicado de prensa.

Advertisement

La serie de pruebas utilizará el motor de desarrollo E0525 para finalizar y certificar el diseño del RS-25. Los componentes de este motor coinciden con las características de diseño de los utilizados durante la serie de pruebas de certificación inicial, que se completó en Stennis en junio. A través de estas pruebas, la NASA recopilará datos esenciales sobre el rendimiento y la confiabilidad del motor. “Las pruebas en el histórico banco de pruebas Fred Haise son fundamentales para garantizar que nuestros astronautas vuelen con seguridad”, Chip Ellis, director de proyecto de RS- 25 pruebas en Stennis, dijo en el comunicado de prensa. “El equipo de pruebas tiene mucho cuidado para garantizar que estos motores funcionen como están diseñados para lanzar cargas y astronautas de la NASA a la Luna y más allá».

El motor RS-25 renovado cuenta con nuevos componentes clave, como una boquilla, actuadores hidráulicos, conductos flexibles y turbobombas. Los rangos de prueba fluctuarán entre 80% y 113% de niveles de potencia (el punto de probar hasta 113% es establecer márgenes de seguridad confiables). Mientras el primero cuatro misiones Artemis (la primera de las fue

Advertisement Advertisement

completado con éxito el año pasado ) utilizará motores principales del Space Space modificados capaces de alcanzar hasta 109% de potencia, los nuevos motores RS-25 pueden alcanzar hasta 111% de potencia, según la NASA.“Probar un segundo conjunto de hardware durante esta siguiente fase de nuestra serie de pruebas de certificación nos brindará repetibilidad para garantizar que tengamos procesos sólidos para construir nuestros nuevos motores», Mike Lauer, gerente adjunto del programa RS-25 en Aerojet Rocketdyne, explicó en el comunicado de prensa de la NASA. “El Las pruebas exitosas del nuevo motor de certificación demostraron que nuestra ingeniería era sólida: que el nuevo diseño es capaz de cumplir con los requisitos en condiciones extremas de operación. y duraciones”. Lauer dijo que las próximas pruebas confirmarán que los procesos de fabricación de la compañía producen de manera confiable motores que cumplen con estos estándares.Una vez que se completen las pruebas, la NASA, con Aerojet Rocketdyne como contratista principal de motores SLS, producirá 24 nuevos motores RS-25 con el Diseño actualizado, destinado a ser utilizado por primera vez en la misión Artemis 5 programada para 2028. Esto marcará un paso importante para la NASA. que busca reiniciar la producción de motor RS-25.

La primera prueba, el 5 de octubre, está programada para durar 550 segundos y el motor alcanzará el 111 % de potencia. La prueba más larga es Se proyecta que tendrá una duración de 650 segundos. En total, toda la serie de pruebas tendrá un acumulado de 6,350 segundos de fuego caliente. Una prueba importante en la alineación examinará la capacidad de pivote del motor, también conocida como prueba del cardán.

Advertisement

Es alentador ver avances en la preparación de las próximas misiones Artemis, pero el reciente informe sobre SLS señala un elefante bastante sustancial en la plataforma de lanzamiento:

el megacohete es inasequible . Incluso mientras la NASA se ocupa con las pruebas del motor RS-25, está claro que se invierte mucho dinero en cohetes que, después de un uso, terminan en el fondo del océano. No es sólo el precio del cohete lo que es preocupante: también hay una falta de claridad sobre los costos reales y el potencial de futuros retrasos. Si bien la exploración espacial es emocionante e importante, el gasto de la NASA en SLS es necesario un replanteamiento. Para más vuelos espaciales en tu vida, síguenos en

Advertisement

X (anteriormente Twitter) y marque la página dedicada de Gizmodo Página de vuelos espaciales.

For more spaceflight in your life, follow us on X (formerly Twitter) and bookmark Gizmodo’s dedicated Spaceflight page.

Advertisement