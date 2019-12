Puma ha sacado unas zapatillas para gamers de 90 euros porque ese es el mundo en el que vivimos

Filed to:

Foto : Puma

No, no estamos hablando de zapatillas para jugar al Dance Dance Revolution, ni para hacer ejercicio con el anillo de Ring Fit Adventure, ni siquiera para estar de pie con unas Oculus VR pu estas asustando al perro. No, lo que Puma ha lanzado son unas zapatillas diseñadas para gamers... de los que juegan sentados.



Las nuevas zapatillas se llaman PUMA Active Gaming Footwear y son básicamente un calcetín de alta tecnología con suela especial para... ejem... para actividades en interiores. En la suela aparece la frase “Diseñado para los requisitos del videojuego activo” por si necesitamos recordar en qué se nos fueron aquellos 90 euros de la cuenta corriente. ¿Qué diferencia hay entre esto y las zapatillas de cuadritos de toda la vida? Que me maten si lo sé. ¿La cremallera? ¿ La suela de goma amarilla? Probablemente los cuadritos y que con ellas no parecemos el abuelo, sino algún tipo de personaje de videojuego en su tiempo libre.

Mucha tontería, sí, pero las PUMA Active Gaming Footwear cuestan 90 dólares. A cambio podrás disfr utar de un calzado suave, flexible y adaptable mientras cambias de postura ese pie que se te está acalambrando de tanto tenerlo torcido contra la pata de la silla gamer de 350 euros. Vivimo s una época de portentos y maravillas.



