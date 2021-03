¿Qué está pasando con la vacuna de AstraZeneca?

Foto : Punit Paranjpe/AFP ( Getty Images )

La vacuna covid-19 desarrollada conjuntamente por AstraZeneca y la Universidad de Oxford vuelve a tener problemas. El lunes, Alemania, Francia, España e Italia se convirtieron en los últimos países en suspender el lanzamiento de la vacuna por temor a que pueda aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos. Sin embargo, muchos expertos y reguladores dicen que estas suspensiones son injustificadas y que los datos actuales disponibles no apuntan a un peligro adicional de coagulación de la sangre por la vacuna.



El último número comenzó a principios de la semana pasada. Los funcionarios de salud en Austria suspendieron el lanzamiento de la vacuna como una “precaución” el 7 de marzo, luego de los informes de dos mujeres de entre 30 y 40 años que desarrollaron problemas de salud relacionados con los coágulos poco después de recibir sus dosis, que provenían del mismo lote. Posteriormente, una de estas mujeres murió a causa de sus heridas. La agencia reguladora de Austria (la Oficina Federal para la Seguridad en el Cuidado de la Salud) advirtió que no había evidencia de un vínculo causal entre las inyecciones de la vacuna y estos informes.



Poco después, Dinamarca, Noruega e Islandia siguieron su ejemplo con sus propias pausas de la vacuna. Dinamarca, en particular, suspendió el lanzamiento de la vacuna después de un informe de coágulo de sangre y muerte que involucró a una mujer de 60 años que había recibido una dosis del mismo lote que las dos mujeres en Austria.



La decisión de retirar momentáneamente la vacuna AstraZeneca / Oxford por parte de estos países viene con un contexto importante. El otoño pasado, se hicieron públicos los primeros resultados de los ensayos de fase III de la vacuna basada en adenovirus de dos dosis. Los resultados indicaron que las personas que recibieron una dosis y media de la vacuna tuvieron niveles más altos de protección contra el covid-19 (alrededor del 90% de eficacia) que las que recibieron dos dosis completas (alrededor del 62% de eficacia). Sin embargo, los fabricantes de la vacuna admitieron una semana después que no planeaban probar la vacuna de esa manera, y fue un error que llevó a algunas personas a recibir las medias dosis. Un panel de expertos que supervisó la investigación permitió a los investigadores mantenerla en marcha a pesar del error.



En ese momento, muchos expertos externos criticaron a AstraZeneca / Oxford por no revelar el error de inmediato y presentar datos posiblemente defectuosos. El percance fue precedido por un tropiezo anterior a finales del verano: la suspensión temporal de varios ensayos después de un informe de lesión cerebral posiblemente relacionada con la vacuna. Aunque la mayoría de los países reiniciaron sus juicios poco después, EE.UU. no los reinició durante siete semanas, según los informes, porque los funcionarios temían que AstraZeneca no estuviera siendo lo suficientemente transparente sobre los informes.



A pesar de que el Reino Unido y otros países aprobaron la vacuna para uso de emergencia a partir de finales de diciembre, ha seguido habiendo preguntas persistentes y episodios de mala suerte durante su implementación. Los investigadores detrás de la vacuna ahora argumentan que las dosis retrasadas, administradas con tres meses de diferencia, tienen más probabilidades de mejorar su efectividad, en lugar de dosis más pequeñas. A principios de febrero, Sudáfrica canceló el lanzamiento de la vacuna justo antes de que comenzara, después de que los primeros datos mostraran que era mínimamente eficaz contra B.135, una variante del virus que surgió en el país el año pasado (datos de otras vacunas han demostrado alguna protección disminuida contra B.135, pero no hasta el punto de ser inútil).



Otros reveses no han sido culpa de los fabricantes de vacunas en absoluto; Un periódico alemán fue criticado por muchos científicos en febrero después de que publicara especulaciones infundadas de que la vacuna era ineficaz en personas mayores.



Es importante destacar que la vacuna AstraZeneca / Oxford parece ser ampliamente segura y eficaz para prevenir la enfermedad por covid-19, aunque todavía no está claro lo eficaz que es exactamente. Al igual que las otras vacunas disponibles para el público, también parece reducir el riesgo de transmisión. Y a pesar de estos últimos informes, tampoco parece haber un aumento real del riesgo de coagulación sanguínea.



Durante el fin de semana, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido declaró que no había evidencia de riesgo de coágulos sanguíneos relacionado con la vacuna y que las personas aún deberían tomar la vacuna si se les proporciona. La Organización Mundial de la Salud también intervino el viernes pasado, afirmando lo mismo. Y aunque el regulador médico de la UE, la Agencia Europea de Medicamentos, todavía está investigando estos informes, el lunes hizo todo lo posible para afirmar que “los beneficios de la vacuna AstraZeneca para prevenir el COVID-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte , superan los riesgos de efectos secundarios” en este momento.



Todos los medicamentos y vacunas tienen efectos secundarios. Pero algunos problemas de salud que aparecen después de tomar un tratamiento son solo una coincidencia y no se deben al tratamiento en sí. Una forma de averiguar si algún problema en particular está relacionado con el tratamiento es observar la frecuencia con la que se espera que aparezca en el público en general durante un período de tiempo determinado. Y hasta ahora, según los datos recopilados de millones de personas en Europa, no parece haber un mayor riesgo de coagulación en las personas que se han vacunado, en comparación con las que no lo han hecho (en todo caso, el riesgo puede ser más bajo en personas vacunadas, pero también es probable que sea una coincidencia).



Vale la pena preguntarse si los errores anteriores de AstraZeneca / Oxford influyeron en las decisiones recientes de suspender el lanzamiento de vacunas en varios países. Pero incluso si estas pausas son comprensibles y resultan ser solo temporales, pueden tener un coste real.



Gran parte de Europa, a diferencia de EE.UU., se encuentra en medio de un resurgimiento del covid-19, liderado por la propagación de variantes más transmisibles y letales. Una razón probable de los picos es una campaña de vacunación retrasada en estos países, una que no se verá beneficiada por la suspensión de la vacuna AstraZeneca / Oxford. También se espera que muchos países más pobres dependan en gran medida de esta vacuna para su implementación, dado su coste relativamente más barato y su almacenamiento más fácil en comparación con otras vacunas. Mientras tanto, EE.UU. esta sentado con decenas de millones de dosis no utilizadas mientras la prueba local llega a su fin, dosis que el país puede o no prestar a otros.



Toda la situación es un completo desastre y nadie sale mejor parado con ella, especialmente las personas que morirán de covid-19 porque no pudieron recibir la vacuna AstraZeneca durante estas suspensiones.