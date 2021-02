Cuando decimos que tantos millones de personas han recibido la vacuna contra el coronavirus a menudo nos referimos a personas que han recibido solo la primera de las dos do sis necesarias. La segunda dosis hay que ponérsela unas doce semanas después, pero ¿Qué ocurre si no lo haces?



Aunque hay diferencias en aspectos como la conservación o el coste, e l procedimiento de las dos dosis afecta a todas las vacunas desarrolladas hasta ahora contra la Covid-19. Las vacunas de Moderna, Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, y Sp utnik necesitan de dos dosis para funcionar correctamente, pero h ay personas que por el motivo que sea no pueden acudir a tiempo a su segunda cita. ¿ Qué ocurre si tardamos demasiado en recibir la segunda o no la recibimos en absoluto? ¿Qué pasa si enfermamos de Covid-19 después de haber recibido la primera? Para contestar a estas preguntas hemos hablado con cuatro médicos. Estas han sido sus respuestas:

Inmunólogo y profesor de la división de ciencias biomédicas en la Universidad de California Riverside.

Médico de enfermedades infecciosas y experta en salud de la población en la Universidad de Minnesota.

H an pasado muchos meses entre la enfermedad y la vacunación y, sin embargo, las personas que enfermaron aún reciben un fuerte refuerzo de anticuerpos al ponerse la vacuna . Nadie sabe, todavía, qué tipo de respuesta inmune despierta una sola dosis de vacuna en personas que previamente tuvieron covid asintomático (posiblemente no diagnosticado). ¿Tienen esas personas dosis más bajas de anticuerpos al inicio del estudio y, por lo tanto, menos respuesta a una sola dosis?

No me perdería la segunda dosis voluntariamente. N o al menos por una excusa tipo: tuv e que hacer un recado para la ferretería. S i te es absolutamente imposible acudir a la segunda dosis cuando llegue el momento porque hay una tormenta de nieve o algún otro evento que lo impida, entonces lo ideal es que recibas la siguiente dosis cuando sea posible, idealmente unos días o unas pocas semanas después de la fecha en la que estaba programada la cita original.

Decana de la Escuela Universitaria de Salud Pública de Nueva York.

Profesor y jefe de la división de enfermedades infecciosas de la escuela médicsa Rutgers de Nueva Je rsey.

E n primer lugar no tenemos datos a largo plazo sobre ninguna de estas vacunas en términos de cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Normalmente, la segunda inyección de las vacunas se usa tanto para aumentar la inmunidad después de la primera inyección como para aumentar la duración de esa inmunidad. T enemos ya algunos datos sobre la primera pregunta, pero no sobre la segunda. Sabemos que el nivel de protección aumenta con la segunda dosis , por lo que claramente hay un beneficio. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta protección., y e s probable que su inmunidad dure más con la segunda dosis .

Dicho esto, creo que la gente debería estar feliz deponerse la vacuna, así sea la primera dosis . S i hay problemas de stock , o no puedes acudir a la segunda dosis por otro problema probablemente no sea tan malo. Probablemente no suponga una gran diferencia si el retraso va de cuatro a seis u ocho semanas, por ejemplo. Eso sí, si esper as un año, no obtendrías el mismo impulso a la inmunización y es posible que no obtengas la misma protección.

S i tienes que elegir entre vacunarte de la manera “correcta” o de la manera “incorrecta”, probablemente trataría de hacerlo de la manera correcta p orque ahora es el momento en el que necesitamos más protección, cuando realmente estamos en el pico de la transmisión. Estamos empezando a verlo caer ahora. C on suerte, esa tendencia continuará. Pese a todo, la aparición de nuevas variantes hace que sea realmente fundamental que hagamos todo lo posible para detener la propagación ahora. P or razones tanto egoí stas como de salud pública, creo que queremos hacer todo lo que podamos para obtener lo que sabemos que es una protección sobresaliente con estas dos dosis en lugar de conformarnos con una protección incierta si esperamos más.