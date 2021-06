Foto : Adam Clark Estes / Gizmodo

Perder un Airpod es algo completamente normal. Tragárselo ya es un poco más rebuscado, pero igualmente posible si se dan las circunstancias adecuadas. Si no que se lo pregunten a Brad Gauthier, un ciudadano de Massachusetts que se durmió con los audífonos puestos y al día siguiente uno de ellos no aparecía.



Gauthier relata su experiencia concreta en un imperdible artículo de The Guardian, pero el texto sirve para satisfacer una curiosidad muy real para cualquiera que tanga unos Airpods o unos auriculares Bluetooth de tamaño ingerible.

En principio, si te tragas unos Airpod o cualquier otro dispositivo pequeño no debería pasar nada. Tu cuerpo llevará el objeto por todo el sistema digestivo hasta expulsarlo por el mismo sitio por donde expulsas el resto de sólidos que no te sirven. El problema es que la forma de los auriculares “con palito” como los Airpods puede hacer que el dispositivo quede encajado en algún recoveco del tubo digestivo, y eso fue lo que le pasó a Gauthier.

Una serie de pequeñas molestias en el pecho (y el hecho de que el Airpod seguía sin aparecer) le hicieron sospechar y acudió al médico. La radiografía reveló el pequeño auricular encajado en el esófago.

Al final tuvo suerte. Tan solo hubo que practicar una endoscopia con anestesia local para enganchar el audífono y extraerlo por la boca. El médico le explicó que si el pequeño auricular se hubiera alojado en el intestino las consecuencias hubieran sido mucho peores hasta el punto de que quizá hubiera requerido cirugía.

En definitiva, que no tiene por qué pasar nada si te has tragado un airpod, pero si no sale la siguiente vez que vayas al baño es buena idea que vayas al médico. La mejor moraleja de esta historia probablemente sea que no te duermas con los auriculares puestos. [The Guardian]