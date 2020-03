Qué riesgo de mortalidad real existe con COVID-19

Filed to:

COVID-19

Con más de 90.000 casos del nuevo coronavirus confirmados en todo el mundo y más de 3.000 muertes reportadas, siete de ellas en EE. UU., los científicos se están enfocando en la mortalidad del virus y quién está en mayor riesgo. La última investigación sugiere que la tasa de mortalidad es de entre 1.4 y 2.3 por ciento, pero el verdadero impacto del virus es en realidad más complicado, y probablemente menos grave, que eso.



El brote actual de COVID-19 todavía está en sus primeras etapas, ya que surgió en China en algún momento a finales de 2019 y se extendió a docenas de países a principios de 2020. Hay muchas cosas que no sabemos sobre este virus, llamado SARS-CoV-2 , pero está comenzando a surgir una imagen más clara en cuanto a cómo se propaga y quién está en mayor riesgo de contraer y morir de esta enfermedad.



Sin embargo, antes de entrar en la última investigación, es importante comprender cómo una infección por SARS-CoV-2 en realidad conduce a la muerte.



Este nuevo coronavirus es similar al SARS, que significa “síndrome respiratorio agudo severo”, por lo que el virus en sí se conoce informalmente como SARS-2. La enfermedad, que se asocia con fiebre y tos, también se conoce como NCIP, que significa “nueva neumonía infectada por coronavirus (2019-nCoV)“ . Como sugieren ambos títulos, la enfermedad afecta los pulmones y nuestra capacidad de respirar. En casos severos, la neumonía que surge puede desencadenar una condición peligrosa conocida como síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), que hace que los pulmones se llenen de líquido y se vuelvan rígidos. Esto dificulta la respiración, si no imposible, requiere que algunos pacientes estén conectados a ventiladores mecánicos. En consecuencia, la muerte por COVID-19 generalmente se debe a un daño masivo en los pulmones y una insuficiencia respiratoria progresiva, según una investigación reciente publicada en The Lancet.



Así es como mata COVID-19, pero ¿qué tan mortal es el virus?



Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine (NEJM) el 28 de febrero de 2020 presentó una tasa de mortalidad general del 1,4 por ciento. Estas cifras, compiladas por el Grupo de Tratamiento Médico de China para COVID-19 y muchas otras instituciones chinas, se basaron en 1.099 pacientes que ingresaron en 552 hospitales en China hasta el 29 de enero de 2020. La edad promedio de estos pacientes fue de 47 años, de los cuales la mayoría, 58.1 por ciento, eran hombres. Del 5 por ciento de los pacientes que ingresaron en unidades de cuidados intensivos, el 2.3 por ciento tuvo que someterse a ventilación mecánica invasiva, que, en la mayoría de los casos, no pudo salvarles la vida.



En un artículo relacionado publicado en el New England Journal of Medicine, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., junto con sus coautores, escribió que el brote de COVID-19 plantea “desafíos críticos para la salud pública , investigación y comunidades médicas”, pero que la tasa de mortalidad real por la enfermedad es probablemente más baja que la tasa informada por los investigadores chinos. La razón, dicen, es que muchos casos son leves y, por tanto, no se informan.



“Si se supone que la cantidad de casos asintomáticos o mínimamente sintomáticos es varias veces mayor que la cantidad de casos reportados, la tasa de letalidad puede ser considerablemente menor al 1%”, escribieron Fauci y sus colegas en la carta.

Asumiendo que esto es correcto, eso significa que las consecuencias para la salud de COVID-19 son más parecidas a la influenza estacional severa, que se asocia con una tasa de mortalidad del 0.1 por ciento, o los brotes de influenza pandémica de 1957 y 1968, según Fauci et al. Estas cifras son afortunadamente mucho más bajas que las tasas de mortalidad de otros dos coronavirus notorios, a saber, SARS (tasa de mortalidad entre 9 y 10 por ciento) y MERS (tasa de mortalidad del 36 por ciento), según una investigación publicada en Nature Reviews Microbiology en 2016.

Estas son todas estimaciones preliminares, y aún queda mucho por aprender sobre el SARS-CoV-2 y cómo funciona. Las cifras recientes presentadas por el Centro de Control de Enfermedades de China en Beijing presentaron una tasa de mortalidad para COVID-19 de 2.3 por ciento. Probablemente sea demasiado alto, por las razones mencionadas anteriormente, pero de todos modos es alarmante. Esta tasa se basó en 44.672 casos reportados al 11 de febrero de 2020.



Ahora, afirmar que las personas tienen un X por ciento de posibilidades de morir de una enfermedad es una afirmación bastante contundente y no completamente informativa, ya que esta tasa se aplica a la población total infectada. Las estadísticas de los CDC de China proporcionan una visión más matizada de la enfermedad y de quién está en mayor riesgo.



Los hombres parecen estar en mayor riesgo de contraer y morir por COVID-19; Las estadísticas de la CDC china muestran que el 2.8 por ciento de los hombres han muerto por la enfermedad, en comparación con el 1.7 por ciento de las mujeres. No está claro de inmediato por qué este debería ser el caso, pero muchos factores sociológicos y culturales podrían explicar por qué los hombres podrían ser más propensos a contraer la enfermedad (por ejemplo, tal vez más hombres en China viajen por trabajo).



Dicho esto, el factor de riesgo más importante para morir por COVID-19 es la edad. Según la CDC de China, las personas mayores de 80 años tienen un 14.8 por ciento de posibilidades de morir por la enfermedad; personas de 70 años, 8 por ciento; personas de 60 años, 3.6 por ciento; y personas de 50 años, 1.3 por ciento. Una vez por debajo de este rango de edad, el riesgo de morir cae entre 0.2 y 0.4 por ciento. Una vez más, estas cifras podrían estar infladas debido al hecho de que probablemente no se informan una gran cantidad de casos leves.



Además de la edad, las afecciones médicas preexistentes también contribuyen en gran medida a la muerte por la enfermedad. Los pacientes con COVID-19 que también tenían enfermedad cardiovascular tenían una probabilidad de muerte del 10.5 por ciento; diabetes, 7.3 por ciento; enfermedad respiratoria crónica, 6.3 por ciento; hipertensión, 6 por ciento; y cualquier forma de cáncer, 5.6 por ciento, según las estadísticas de China. Claramente, la edad avanzada más cualquiera de estas condiciones son una combinación peligrosa.



Otra investigación publicada en el NEJM la semana pasada describe la “dinámica de transmisión temprana” de la enfermedad. Este estudio, en coautoría de Qun Li del CDC de China, analizó los primeros 425 casos reportados en Wuhan, China, el epicentro de la epidemia. Esta investigación incluyó casos desde diciembre hasta el 22 de enero de 2020. Las cifras proporcionadas en este documento son importantes, pero nuevamente, deben tratarse con precaución dado que esta información se recopiló durante las primeras etapas del brote.



A una edad promedio de 59 años, los pacientes eran un poco mayores que los reportados en otros lugares. De estos pacientes, el 56 por ciento eran hombres. No hubo informes de niños menores de 15 años con la enfermedad. La razón es que “los niños podrían ser menos propensos a infectarse o, si están infectados, pueden mostrar síntomas más leves, y cualquiera de estas situaciones representaría una representación insuficiente en el recuento de casos confirmados”, según los autores. Si este es realmente el caso, eso significa que los científicos no poseen una imagen completa del brote actual, al menos según esta muestra limitada.



Según el estudio de Li, el período de incubación de la enfermedad es de unos cinco días, pero puede ser de hasta 12 días en algunos casos. Es importante destacar que esta evidencia respalda el período de cuarentena de 14 días para las personas expuestas.



Los pacientes que tuvieron que ser ingresados ​​en el hospital tendieron a tener entre 9 y 12 días de enfermedad. Este inicio tardío de síntomas graves podría proporcionar pistas importantes sobre el virus y cómo funciona, así como “brindar una oportunidad única para la intervención”, escribieron Fauci y sus colegas en su artículo relacionado.



Fauci y sus colegas dijeron que “deberíamos estar preparados a que COVID-19 se establezca en todo el mundo, incluso en Estados Unidos”. Lamentablemente, dicen que quizás no tengamos otra opción que abandonar el modo de contención y adoptar estrategias de mitigación. Estas estrategias podrían involucrar el “distanciamiento social”, tal como lo expresaron Fauci et al, lo que implicaría el aislamiento de personas enfermas (por ejemplo, quedarse en casa), cerrar escuelas, cancelar eventos como seminarios y conferencias y trabajar desde casa, entre otras medidas.



Dependiendo de dónde se encuentren usted o sus seres queridos en el espectro demográfico, las cifras presentadas en los trabajos de investigación hasta ahora son alarmantes o algo tranquilizadoras. Al mismo tiempo, probablemente no deberíamos comparar COVID-19 con otros brotes, como la influenza. Esta enfermedad y el brote resultante una bestia única. De los datos se desprende que ahora estamos firmemente arraigados en un territorio desconocido.