Razer acaba de ganar la guerra de auriculares inalámbricos con un modelo Pikachu que se carga en una Poke Ball

Imagen : Zing Gadget

Si buscas los mejores auriculares inalámbricos disponibles, te recomendamos el Jabra Elite 75t. Si quieres un par igualmente excelente que también funcione muy bien con el iPhone, no puedes equivocarte con los Apple AirPods Pro. Pero si desea cargar y llevar tus auriculares en una réplica de Poke Ball, tu opción son estos auriculares inalámbricos de Razer.



Con un precio que se espera sea de alrededor de 120 dólares cuando se lancen en China el 16 de abril, no esperes que los nuevos auriculares inalámbricos Pokémon Pikachu True de Razer derroten a la competencia en lo que respecta a calidad de sonido, duración de la batería o características. No hay cancelación activa de ruido, aparte de las puntas de silicona para los oídos que ayudan a bloquear el ruido no deseado, y aunque los controladores de 13 milímetros producirán una excelente reproducción de graves, darán como resultado una duración activa de la batería de aproximadamente tres horas, o 15 horas en total usándolos con el estuche de carga.



Imagen : Zing Gadget

Sea como fuere, estoy seguro que estos auriculares que ha traído Razer van a triunfar en fans de Pokémon sin tener en cuenta las opciones de Jabra y Apple. El trabajo de acabado amarillo en los auriculares inalámbricos Pokémon Pikachu True es precioso, y además te aseguras no verte como otro zombie con AirPods. Por último, tener una razón práctica para llevar una Poke Ball de aspecto auténtico es algo que los fans de Pokémon han estado anhelando.



El accesorio Poke Ball Plus de Nintendo se acercó, pero su funcionalidad se limitó a los títulos de Switch y al juego móvil, Pokémon Go. Si no estabas jugando parecías un adulto raro que cargaba un Poke Ball de juguete. Es más fácil justificar llevar el accesorio Poke Ball de Razer porque con solo tres horas de duración de la batería (el Jabra 75t promete hasta 7.5 horas, en comparación), necesitarás recargar con frecuencia los auriculares inalámbricos Pokémon Pikachu True.