Recuerda cargar tu Switch cada seis meses, advierte Nintendo

¿Tu Nintendo Switch lleva tiempo acumulando polvo? El equipo de soporte de Nintendo recomienda que la cargues, al menos, cada seis meses para que la batería no pierda su capacidad. O eso han publicado esta semana en Twitter:

En realidad, no es un consejo exclusivo para la Nintendo Switch. No deberías dejar que ninguna batería de litio pase demasiado tiempo descargada porque su vida útil se acortaría. Tampoco es recomendable que una batería llegue al 0% innecesariamente, ya que estarías gastando ciclos de carga que acelerarían su degradación.

Lo mejor para la salud de la batería es mantener una carga media, en la medida de lo posible. Pero tener la consola enchufada todo el tiempo en su base de carga original no debería ser motivo de preocupación. Todos los dispositivos modernos administran la carga automáticamente, evitando sobrecargas. De hecho, es mejor cargar la batería antes de que se descargue y complete otro ciclo de carga.

Si no usas la base de carga o tienes una Nintendo Switch Lite, simplemente recuerda cargar tu Switch antes de que la batería de litio se descargue por completo. Como mínimo, cada seis meses. No te preocupes por el “efecto memoria” porque no afecta a las baterías de este tipo. En realidad, evitando que se descargue por completo, ayudas a reducir su degradación.

