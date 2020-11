Relájate y disfruta con las imágenes ganadoras del concurso The International Landscape Photographer of the Year

La fotografía de paisaje es todo un arte y por eso el concurso The International Landscape Photographer of the Year busca premiar por séptimo año consecutivo a los mayores expertos en este género.

E l concurso, en el cual han sido presentadas más de 3.800 fotografías, se divide en dos categorías : uno de los premios se da a la mejor fotografía de paisaje individual, y otro se otorga a un conjunto de cuatro imágenes, cuyo ganador obtendrá la consideración de “Fotógrafo paisajista internacional del año”.

El galardonado de este año en esta última categoría ha sido un joven fotógrafo de 24 años llamado Kelvin Yuen y procedente de Hong Kong, que ha ganado gracias a las siguient es instantáneas:

Imagen : Kelvin Yuen

Imagen : Kelvin Yuen

Imagen : Kelvin Yuen

Imagen : Kelvin Yuen

Sin embargo, el galardón a la mejor fotografía del año se lo ha llevado el fotógrafo alemán Kai Hornung, que tomó una espectacular de los H ighlands islandeses.

Imagen : Kai Hornung

Además, también elaboraron un ranking con las 101 mejores fotografías y las recogieron en un libro que puedes descargar de forma gratuita. ¿Aun no has elegido cuál de todas va a ser tu próximo fondo de pantalla? Aquí van algunas ideas:

Imagen : Shashank Khanna

Imagen : Grant Galbraith

Imagen : Nate Merz

Imagen : Himadri Bhuyan

Imagen : Allred Chance

Imagen : Chung Hu

[Vía Petapixel]