Retiran 7 cartas de Magic: The Gathering tachadas de racistas

Dos de las cartas eliminadas del juego.

Imagen: Wizards of the Coast

A raíz del asesinato de George Floyd miles de protestas contra el racismo han ido aflorando en todo el mundo. Muchas empresas no han tardado en entonar también el mea culpa y han decidido tomar cartas en el asunto. Por ello, Wizards Of The Coast, la compañía que está detrás del famoso juego de cartas Magic: The Gathering, ha decidido disculparse por varias cartas racistas de su catálogo y se ha comprometido a retirarlas .

“Los eventos de estas últimas semanas y el debate que hay actualmente sobre cómo podemos apoyar mejor a las personas de color nos han llevado a examinarnos a nosotros mismos, a nuestras acciones y a nuestras inacciones” ha escrito Wizards of the Coast en un comunicado.



Las cartas afectadas no se podrán llevar a ningún torneo y además la imagen de cada una de estas cartas desaparecerá de la base de datos oficial de Magic para ser sustituida por el siguiente texto.

“Hemos eliminado esta imagen de nuestra base de datos debido a su representación racista, su texto o la combinación de ambos. El racismo en cualquiera de sus formas es algo inaceptable y no tiene sitio en nuestros juegos, ni en ningún otro lugar “.



Las cartas de Magic que se eliminarán son Invoke Prejudice, Cleanse, Stone-Throwing Devils, Pradesh Gypsies, Jihad, Imprison, y Crusade.