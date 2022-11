Rian Johnson tiene muchas cosas entre manos en estos momentos, desde el lanzamiento de la secuela de Knives Out hasta su nueva serie de misterio Poker Face. De hecho, esa es la razón por la que no hemos escuchado nada de sus planes para la nueva trilogía de películas de Star Wars que anunció Disney hace tiempo, más allá de que le gustaría dirigirlas. Pero Johnson no solo está dispuesto a hacer más películas.

Parece que ha pasado una eternidad desde que se lanzó The Last Jedi, pero en realidad eso sucedió en 2017. Aquella película provocó una campaña de acoso tremenda sobre el director, que ha decidido mantenerse en un discreto segundo plano y que ha evitado comentar gran cosa sobre su regreso a la franquicia . La idea de Disney es que esta nueva trilogía de películas girase en torno a nuevos personajes, en una parte desconocida de la galaxia de Star Wars. Pero en estos últimos años , Star Wars se ha convertido en más que una franquicia omnipresente que va más allá de las películas, con series como The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi y, la mejor de todas , Andor. Y por lo que parece, a Johnson tampoco le importaría volver a la franquicia en este formato .

“Haría cualquier cosa de Star Wars. Y si tuviera una idea que me entusiasmase y que funcionara mejor como serie que como película, la haría de esa forma ”, dijo Johnson recientemente a The Hollywood Reporter hablando sobre su futuro en Star Wars. Por supuesto, sea lo que sea lo que Johnson quisiera hacer, ahora anda demasiado ocupado . “Por el momento, estamos entre hacer la próxima película de Benoit Blanc y desarrollar Poker Face”, continuó el director. “Sigo reuniéndome con Kathy Kennedy y teniendo conversaciones. ¿Quién sabe? Hacer The Last Jedi fue la mejor experiencia de mi vida, así que sería muy afortunado ”.

Estaría bien que finalmente Johnson pueda lanzar su nueva trilogía para llevar Star Wars a un nuevo horizonte, que es lo que deberían haber hecho con las tres últimas películas, pero bueno, tampoco diré no a una serie con é l a los mandos. Con los capítulos de Breaking Bad y Poker Face a sus espaldas, parece que ya tiene experiencia en el formato. Sin embargo, como nos recuerda Johnson, todo lo que podemos hacer nosotros es no perder la esperanza.