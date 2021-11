By

Si bien el lanzamiento de Grand Theft Auto: The Trilogy -The Definitive Edition está siendo un desastre que ha llevado a Rockstar Games a pedir disculpas, algunos jugadores de la remasterización de San Andreas han encontrado un detalle que piensan que puede ser una pista del mapa de GTA 6. ¿La pista? Entre las imágenes que muestran ubicaciones reconocibles de varios juegos de Rockstar hay una imagen de una casa que los fans parecen no poder identificar.

Los fans han encontrado la casa no identificada en el Lil’ Probe Inn, un bar de temática ovnis en San Andreas. Colgadas en una pared hay una serie de imágenes que muestran platillos voladores en los escenarios de varios juegos de Rockstar, incluidos Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2. Aparentemente, todos los lugares que se muestran en cada foto han sido localizados, con la excepción de uno: una anodina casa suburbana con garaje, palmeras y un bonito jardín delantero.

Según los usuarios de los foros de GTA, la casa en cuestión probablemente esté inspirada en otra que se encuentra en Boca Raton, Florida, el estado donde tiene lugar GTA: Vice City. Por supuesto, podría ser solo una representación artística o una prueba de entorno o algo así. Pero el usuario del foro igrobar comparó la casa real de Boca Raton con la imagen del juego para buscar similitudes. El parecido es asombroso, aunque cualquier conclusión que la gente saque de esto probablemente debería cogerse con pinzas.

El hecho de que esta imagen esté en una pared que solo se puede describir con la frase “Quiero creer” ha añadido más leña al fuego de los conspiranoicos de GTA 6. Incluso la remasterización de GTA 3 cambió el texto de una valla publicitaria de “Nos vemos en Miami” a “Nos vemos pronto”. Todo esto parece sugerir que el próximo GTA podría, de hecho, regresar a Florida. Sin embargo, esto es solo especulación de los fans por el momento.

Los fans de GTA están devorando cada bocado de información que pueden encontrar que podría estar tangencialmente relacionada con el próximo título de la franquicia. La situación es tan tensa que un tipo interrumpió un programa en vivo de la televisión alemana para exigir noticias sobre el juego, mientras que otros jugadores han conectado un extraño camino de Virginia con GTA 6 . Si bien sabemos que GTA 6 se encuentra en desarrollo, y que Dr. Dre aparentemente está haciendo música para un futuro juego de GTA, podría no lanzarse hasta 2025, según algunas estimaciones .