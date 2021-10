Rockstar Games reveló recientemente Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, un remake que lanzará digitalmente el mes que viene y llegará a las tiendas en diciembre. Pero, junto con este regreso al pasado de la franquicia, Rockstar sigue, presumiblemente, trabajando en su futuro. De acuerdo con unos comentarios vertidos por Snoop Dogg en un podcast de la revista Rolling Stone, parece que su compañero rapero, Dr. Dre, podría estar trabajando en la música de un juego de GTA no anunciado . Los comentarios de Snoop también sugieren que él mismo podría estar colaborando con Dre en la música o contribuyendo con su propia música.

En el episodio, que estará disponible el 3 de noviembre, Snoop dice que Dre se encuentra en el estudio en estos momentos , haciendo “buena música” para un juego de Grand Theft Auto. Sin embargo, a qué juego se refiere no está claro.

“Sé que está en el estudio”, dijo Snoop en el podcast Rolling Stone Music Now. “Sé que está haciendo una música jodidamente genial. Y parte de su música está relacionada con el juego de GTA que va a salir . Así que creo que esa será la forma en que se lanzará su música, a través del videojuego de GTA” .

Rockstar Games rechazó comentar sobre el asunto.

Ya sea que esto cierto o no, esta no sería la primera participación de Dre en Grand Theft Auto. El rapero h izo un breve cameo en GTA V Online durante la misión Cayo Perico Heist, junto al cofundador de Interscope Records, Jimmy Iovine, y el productor DJ Pooh. No se quedó mucho tiempo, ya que le robaron el teléfono con “una jodida cantidad de música” y fue a ocuparse de sus asuntos.

Rockstar no ha confirmado que esté trabajando en la música para Grand Theft Auto, pero si fuera cierto, Dre tampoco sería el único rapero en producir canciones para la serie. The Alchemist y Oh No contribuyeron en la banda sonora original de GTA V, mientras que el productor de Eminem, DJ Green Lantern, estuvo detrás de las pistas de la estación de hip-hop de GTA IV, The Beat 102.7.



Lo que hace que esta colaboración sea notable es el hecho de que Dre no haya lanzado música en unos seis años. Antes miembro del grupo de rap hardcore NWA, su último producto en solitario fue Compton, de 2015 . También está trabajando en lo que supuestamente es su último álbum, Detox, aunque nadie sabe dónde está.

Las noticias sobre GTA VI han sido escasas. La falta de información sobre la próxima obra maestra de Rockstar está volviendo locos a los jugadores , hasta el punto de interrumpir los programas en vivo para exigir algo —cualquier cosa— sobre el juego. Algunos incluso piensan que esta carretera en Virginia está conectada con GTA VI.