Los actores de voz hablan sobre las regulaciones de IA que quieren tener

Este fin de semana, SAG-AFTRA y NAVA, la Asociación Nacional de Actores de Voz, se unieron para un panel en Comic-Con de Nueva York sobre la IA en el entretenimiento. La moderadora Lindsay Rousseau, que también es actriz de voz, presentó el panel explicando que “ahora no hay protección legal o legislativa para nuestras voces, y a veces ni siquiera para nuestra pareja o para nuestros movimientos”. Actualmente, dijo, el trabajo organizado es lo único que se interpone entre las corporaciones y el uso desenfrenado de la tecnología para reemplazar a los actores trabajadores. y artistas con facsímiles de su trabajo sin su consentimiento, compensación o aprobación.



Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional y negociador jefe de SAG/AFTRA, estuvo en el panel y explicó la situación claramente: “La ley no ha seguido el ritmo de esta tecnología… El mejor lugar para proteger inmediatamente a los artistas intérpretes o ejecutantes es la negociación colectiva, porque el derecho Ahora estas empresas, como los estudios de videojuegos, no pueden utilizar tu voz, tu imagen, etc., sin el consentimiento de los sindicatos debido a las leyes laborales federales. Así que nos da una posición y una plataforma para atacar inmediatamente las violaciones».

La preocupación por los actores de doblaje y la IA se centra específicamente en las voces sintéticas. Tim Friedlander, presidente y fundador de NAVA, describió la tecnología en cuestión. así: “El aprendizaje automático es el entrenamiento de sistemas algorítmicos y las voces sintéticas son lo que esos sistemas crean. Entonces, se está tomando una grabación. de mi voz, sintetizando esa voz y luego creando una versión sintética de esa voz que puede decir y hacer cualquier cosa con mi voz o el sonido de mi voz.”

Andi Norris, actor de movimiento, explicó que ella y otros artistas de captura de movimiento se entrenan durante décadas para poder crear movimientos únicos y estudiados. para captura de pantalla. La IA “roba el movimiento de los artistas”. Ella dice que su trabajo “no es tan evidentemente reconocible” como su voz o su rostro, pero eso lo hace más susceptible a ser reemplazado por IA. “Parte de este proceso es educar al público y luego dejar que ellos saben que nosotros también estamos en riesgo aquí, porque si la IA se hace cargo del rendimiento del movimiento, el público ni siquiera lo sabrá porque Para empezar, no estábamos recibiendo crédito”. Ella le recordó a la audiencia que, aunque solo se le atribuye crédito por Resident Evil: Pueblo, ha trabajado en docenas de juegos populares, pero es posible que no lo sepas porque los actores de captura de movimiento no están ampliamente acreditados.

Rousseau habló sobre cómo la IA se ha convertido en una herramienta para que algunos modders y la comunidad de modding hagan un mal uso de las voces y los rostros de los actores. Cissy Jones, una actriz de voz, habló sobre lo mucho que le encantaba ver la creatividad de los fans, pero dijo que es “profundamente angustiante” cuando se abre. fuente La IA se utiliza para crear algo que sea un facsímil tan directo de su voz que la diferencia entre una voz sintética y la de Jones La voz es casi indistinguible. “Mi voz ha sido robada de El Casa del búho u otros juegos y los uso sin mi consentimiento para crear mis personajes diciendo algo que nunca he dicho... Es increíblemente frustrante tener algo en lo que he derramado mi vida: mi corazón, mi alma, mi sangre, mi sudor, mis lágrimas, y que solía decir cosas que yo nunca diría”.

El consentimiento es un gran problema para los actores de doblaje a quienes la IA podría robarles la voz. Friedlander explicó que hace mucho trabajo de locución para campañas políticas, pero que, como ser humano, tiene la capacidad de leer. un guión, decidir si se siente moralmente cómodo expresando esas opiniones y elegir si participar o no en el trabajo. “Podría salir de esa habitación y decir: ‘No puedo decir esto. No diré estas palabras’. Mi voz no puede caminar fuera de esa habitación”.

El panel enfatizó que, a pesar de estas preocupaciones, no son anti-IA. “Sabemos que esta tecnología está aquí”, dijo Rousseau. No vamos a ninguna parte, pero queremos asegurarnos de que se use de manera ética”. El panel reiteró que hay tres pilares que deben sustentar el uso regulatorio de la IA: consentimiento, compensación y transparencia. “Todos reconocemos que este no es el momento de intentar bloquear Esta tecnología”, dijo Crabtree-Ireland. “Se trata de canalizar esta tecnología en una dirección que realmente apoye a las personas, asegurándose de que la tecnología sirve a la gente, no al revés”.

Crabtree-Ireland continuó diciendo que esta lucha es inmediatamente importante porque “hay demasiadas de estas grandes empresas, ya sean si están en el mundo de los videojuegos o si están en el mundo de la televisión y el cine, que parecen pensar que debería estar bien pagarle a alguien por un solo día de trabajo, crear una réplica de eso y luego tener el derecho de usarlo a voluntad sin más consentimiento, sin más compensación. Eso no está bien”.

Los problemas también surgen del hecho de que los modelos de IA no se pueden entrenar sin datos de entrada: las voces de personas reales. tomar voces, combinarlas y crear las llamadas “voces sintéticas” con modelos de IA. Pero la IA como sistema no crea cualquier cosa desde cero. Los sistemas de IA crean cosas a partir de los datos con los que han sido entrenados”, afirmó Crabtree-Ireland. Es tanto una violación tomar las voces de estas personas y usarlas para entrenar un sistema de IA como simplemente replicar sus propia voz individual”.

Jones, quien fundó una empresa para utilizar la IA junto con los actores de voz de manera ética, dice que la tecnología está avanzando rápidamente. “El año pasado estos sistemas podría haber requerido 10 horas de audio grabado para crear una voz digital viable. A principios de este año, se necesitaban dos horas. Ahora hay tecnologías que pueden hacerlo en tres segundos”. Lo que esto significa es que si has estado en un solo podcast , hablado en TikTok, o incluso tener un mensaje de voz saliente, su voz podría ser replicada de manera aceptable mediante tecnología avanzada de inteligencia artificial sin usted “Soy un actor de voz pro, soy un creador, soy un artista prohumano”, dijo Jones. quiero encontrar una manera para que todos nos tengamos un sentado a la mesa , lo que no está pasando actualmente con muchos de las empresas más grandes”.

Crabtree-Ireland recordó a la audiencia que las personas tienen poder: “Todos aquí necesitan comprender realmente, a un nivel visceral, que estas decisiones sobre lo que Lo que sucede con la IA están siendo creados por personas. No es algo que simplemente tenga que sucedernos a nosotros. No es una fuerza de la naturaleza. que no podemos controlar. Estas son decisiones sobre lo que está sucediendo y nosotros, como comunidad, podemos levantarnos y decir: ‘No, no queremos que esto se implemente de esta manera’... Si vamos a aprender alguna lección de lo que todos llaman Durante el caluroso verano laboral, es cuando se puede hacer frente a estas grandes empresas. La gente lo hace y funciona”.

