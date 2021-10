Dirigir una película no es una tarea fácil, y dirigir una película de superhéroes puede ser aún más complicado en algunos sentidos, debido a las grandes expectativas que tiene por parte de los fanáticos y de los estudios. Idealmente, la película tiene que ser muy querida y, al mismo tiempo, exitosa en taquilla. Sam Raimi lo sabe, porque lleva más de 20 años haciéndolas.

Sin embargo, Raimi, un cineasta veterano que ha creado algunas películas de culto como la saga Evil Dead, tuvo serias dudas acerca de si tomar las riendas, o no, de la nueva película de Doctor Strange. Eso, incluso cuando en el pasado ya ha hecho 3 películas de superhéroes, incluyendo algunas de las más influyentes en este subgénero del cine. O ma s bien, debido a que ha hecho una de estas películas y sabe la presión que le espera.

Raimi es el cineasta que estuvo encargado de las primeras tres películas de Spider-Man, aquellas protagonizadas por Tobey Maguire. Las dos primeras entregas fueron revolucionarias en tre los fanáticos de los cómics y los superhéroes, pero la tercera fue básicamente odiada en masa, en especial debido a sus toques de comedia (incluyendo ese momento del baile de Peter Parker y su aspecto... ¿inspirado en la moda emo?) y a lo que esta película hizo con Venom, en parte debido a las decisiones del estudio. Los fanáticos del personaje dicen odiar esta película y la han ridiculizado en infinitas ocasiones, y según Raimi, se lo han hecho saber muy bien.

El director comentó acerca de sus dudas de dirigir Doctor Strange 2 en una entrevista con Collider, y no solo eso, también lo que lo motivó a finalmente tomar la decisión de hacerlo:

“No sabía que podía afrontarlo de nuevo [hacer cine de superhéroes] porque al final fue terrible, habiendo sido el director de Spider-Man 3. Internet estuvo en llamas al respecto, a la gente no le gustaba esa película y me lo hicieron saber. Así que, fue difícil la idea de hacerlo de nuevo. Pero después, descubrí que había una oportunidad en Doctor Strange 2. Mi agente me llamó y me dijo: ‘están buscando un director en Marvel para esta película y surgió tu nombre. ¿Estarías interesado?’ Y pensé: ‘Me pregunto si todavía podría hacerlo’. Son realmente exigentes, este tipo de películas. Entonces pensé: ‘Bueno, eso es razón suficiente [para hacerlo]’.

Siempre me gustó mucho el personaje de Doctor Strange. No era mi favorito, pero estaba a la altura de mis favoritos. Me encantó la primera película, pienso que [su director] Scott Derrickson hizo un trabajo increíble. Entonces acepté el trabajo. Dejaron al personaje en un gran lugar. No pensé que haría otra película de superhéroes. Simplemente sucedió”.