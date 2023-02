Spider-Man Noir tendrá su propia serie live action en Amazon Prime

We may earn a commission from links on this page.

Cuando se estrenó la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse, uno de los personajes más divertidos sin duda fue Spider-Man Noir, que en apenas breves escenas llamó la atención con su cinismo, su dramatismo exagerado, y el hecho de que su voz la interpretó Nicolas Cage, además de que era el único personaje completamente en blanco y negro. Ahora, Spider-Man Noir tendrá su propia serie, y será live action.

Sony Pictures y Amazon, según un reportaje de Variety, están desarrollando una serie de Spider-Man de acción real (live action) que todavía no tiene un título definido, pero cuya historia seguirá a un “superhéroe entrado en años, malhumorado en la década de 1930 en la ciudad de Nueva York”, y no estará relacionado al Peter Parker que conocemos. Muchos conocieron a Spider-Man Noir en la película, pero el personaje por supuesto debutó en los cómics. Los productores ejecutivos de la serie serán Oren Uziel junto a Phil Lord y Christopher Miller (cineastas detrás de Into the Spider-Verse) y Amy Pascal. Uziel, guionista de la última película de Mortal Kombat, será uno de los guionistas de la serie.

La gran pregunta es… ¿Veremos a Nicolas Cage interpretar a esta versión en live action de Spider-Man Noir? Nada es imposible. Hasta ahora, Cage mencionó en una entrevista que nadie lo llamó para participar en la nueva película Spider-Man: Accross the Spider-Verse, y no sabía qué futuro le espera al personaje. Con suerte, quizás Cage sí está involucrado en la serie y sencillamente no puede hablar al respecto aún.

Por otro lado, el universo de producciones relacionadas a Into the Spider-Verse continúa creciendo. Lord y Miller ya anunciaron en el pasado que están trabajando en múltiples proyectos conectados relacionados a Spider-Man, como la serie de Silk y el posible spinoff de la Spider-Gwen de Into the Spider-Verse. [vía Variety]