Spider-Man: Across the Spider-Verse apenas se está estrenando en las salas de cine del mundo, pero no hay nada de qué preocuparse: hay muchas más películas de Spider-Man y personajes relacionados a Spider-Man en camino, incluyendo un film live action de Miles Morales y el regreso de Tom Holland como Peter Parker.

Así lo ha confirmado la productora Amy Pascal en una entrevista con Variety. Pascal comenzó mencionando que una película animada de Spider-Woman está en camino. El personaje de Gwen Stacy, interpretada por la actriz Hailee Steinfeld en las películas Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, regresará liderando su propio film. Esto es algo de lo que se viene hablando desde hace años, pero Pascal ha confirmado que es una realidad. Avi Arad, otro productor de la saga, incluso mencionó que los fanáticos verán la película de Spider-Woman “más pronto de lo que imaginan”.

Pero eso no es todo. Miles Morales tendrá su propia película live action. El personaje recientemente no solo ha protagonizado dos películas animadas, comenzando con Into the Spider-Verse que fue un éxito rotundo, y se espera que Across the Spider-Verse también lo sea, sino que también lideró su propio videojuego de PlayStation y formará parte de una nueva secuela que llegará este año a PlayStation 5.

Pascal también confirmó que una cuarta película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland y Zendaya está en desarrollo, aunque actualmente su producción se ha frenado debido a la huelga de guionistas en Hollywood. Sobre esta película, Pascal dijo: “¿Vamos a hacer otra película [de Spider-Man]? Por supuesto que sí, ya la estamos haciendo, pero con la huelga de guionistas, nadie está trabajando durante la huelga. Los apoyamos [a los guionistas] así que cuando lo solucionen, comenzaremos a hacerla”.

Quizás esta cuarta película del Spider-Man de Tom Holland podría contar con la primera aparición live action de Miles Morales, y así pasar el testigo a un nuevo Spider-Man. Esa es una de las suposiciones que muchos consideran, pero tendremos que esperar para saberlo con certeza. Sea como sea, entre estas películas y varios spin-offs, parece que hay Spider-Man para rato, tanto en live action como en animación.