Sam Raimi podría volver a Marvel para dirigir Doctor Strange and The Multiverse of Madness

Raimi, cuando dirigió las películas de Spider-Man Foto : Getty Images

Uno de los padres del cine de cómics moderno podría estar muy cerca de regresar al género que le hizo famoso de la mano del MCU. Sam Raimi, responsable de la primera trilogía de Spider-Man, está en negociaciones con Disney para dirigir Doctor Strange and the Multiverse of Madness en lugar de Scott Derrickson.



La noticia, que por ahora no está confirmada, ha llegado a oídos de Variety. Raimi es especialmente conocido por sus películas de Spider-Man y por la saga Evil Dead, pero en realidad lleva bastante tiempo eludiendo la silla de dirección. No se sabe si por su película de 2013 Oz: The Great and Powerful, que fue un fracaso de taquilla para Disney. Lo cierto es que aunque no haya dirigido, ha estado muy ocupado produciendo Ash vs. Evil Dead y toneladas de películas de horror como The Grudge, Don’t Breathe, y Crawl. Su nombre también ha sonado para no pocas películas como The Flash, pero nunca ha terminado de hacerse realidad.

Regresar al Universo Marvel, y encima hacerlo con una película que tiene tintes de horror como Doctor Strange and the Multiverse of Madness parece el escenario perfecto. Probablemente no hay ningún fan que no quiera ver a Raimi al frente de una película com esta. Pese a la marcha de Scott Derrickson por diferencias creativas con Disney, la nueva aventura de Strange sigue programada para el 7 de mayo de 2021.