Lo que comenzó en WandaVision, creció con Loki y finalmente explotó con Spider-Man, ahora está alcanzando su momento álgido. Parece que tendremos un Multiverso completamente desatado en la próxima película de Marvel Studios, que se estrenará el próximo 6 de mayo de 2022. El legendario director Sam Raimi se encuentra a los mandos en esta ocasión y el primer (que se une a la escena postcréditos de No Way Home) tráiler de la película ya es oficial. Es breve pero está lleno de adelantos tremendamente intrigantes, así que vayamos con él.

El tráiler comienza con un diálogo de Spider-Man: No Way Home. Wong le dice a Strange que no lance el hechizo. Strange le dice a Peter Parker lo poco que saben sobre el multiverso. Poco a poco, el negro se funde con metraje de la nueva película y vemos cómo se apagan una serie de velas sobre lo que parece el suelo de Kamar-Taj.

Después vemos a Strange en el reflejo de un reloj destrozado. Si recuerdas, en la primera película Strange tiene una gran colección de relojes, por lo que suponemos que é ste es uno de ellos que se ha roto en alguna especie de pelea. Lleva una camisa blanca, por lo que posiblemente tenga lugar antes de la secuencia de la boda que se ve más adelante. Por supuesto, todas esas grietas están ahí para recordarnos la existencia del multiverso.

Oímos entonces la voz de Mordo (Chiwetel Ejiofor), el antiguo amigo de Strange que se convirtió en villano, al que escuchamos hablar por última vez en los créditos de Doctor Strange, donde adquiría sus nuevos poderes. Mordo dice: “Tu profanación de la realidad no quedará impune”. Se supone que debemos pensar que está hablando de los eventos de No Way Home, pero tampoco es algo de lo que podamos estar seguros. Podría ser algo de esta película, claro. Pero lo que es más importante, ¿Mordo está de regreso con los Hechiceros? Parecía que iba a ir por su cuenta, aunque las cosas pueden haber cambiado tras los incidentes con Thanos. No sabemos lo qué ha estado haciendo.

Strange sale de un callejón nevado de Nueva York y mira hacia la calle. Aunque al principio parece que esta es nuestro mundo, vemos cómo los edificios comienzan a romperse y doblarse los unos sobre los otros. ¿Ha llegado a una nueva dimensión? ¿Es esta la dimensión Espejo? Algo malo está sucediendo.

“Era la única forma”, dice Strange. ¿De verdad ? Si se refiere a No Way Home, como parece sugerir el tráiler, seguro que no debió de lanzar aquel hechizo para Peter Parker. Él eligió hacerlo y lo hizo torpemente . De todos modos, Strange sube las escaleras de un Sanctum Sanctorum que parece estar abandonado y medio inundado. Sin duda esta no se parece a nuestra realidad. “Nunca pretendí que ocurriera nada de esto”, dice.

Se producen varios cortes a toda velocidad, comenzando con Strange llegando a la reconocible ventana que hay en la parte superior del Sanctum. De nuevo, parece que se trata del Strange normal, pero el cuero de su vestimenta podría significar que se trata del Strange malvado que vemos al final del tráiler. A este plano le sigue uno de Strange a pie de calle mirando lo que probablemente sea Shuma-Gorath, seguido de algunos planos rápidos de la mano de Wanda lista para lanzar un hechizo y terminamos con Christine Palmer (Rachel McAdams) en una boda.

Strange está en la boda, pero no como novio. Bride Christine pasa junto a él, así como su compañero y cirujano Nicodemus West (Michael Stuhlbarg), por lo que parece que Strange ha perdido definitivamente a su chica. Al menos está viva. En What If...? vimos lo que podría suceder si ese no era el caso. Y sin duda no salió nada bien.

Después llegan varios cortes rápidos, entre los que vemos a un cuervo (ni idea de lo que significa esto ) y a una mujer con una estrella en la chaqueta. Todo apunta a que es la superheroína América Chavez, interpretada por la actriz Xóchitl Gómez. La vemos varias veces en este tráiler, pero nunca la mencionan directamente. Creemos que juega un papel importante y aquí vemos cómo se arrastra lentamente a través de lo que parece ser Kamar-Taj.

Vemos una toma rápida de un asustado Wong atrapado con cadenas y luego una versión del Doctor Strange con una diadema en la cabeza que está cayendo por una especie de portal. Es importante señalar que este portal tiene forma de estrella. Quizás fue creado por América o tenga algo que ver con ella.

Y todo esto es lo que vemos antes de que aparezca el logo fracturado de Marvel Studios, por si no habían suficientes referencias al multiverso.

Ahora vemos un remoto campo lleno de árboles con flores blancas. Wanda Maximoff está ahí y eso nos hace pensar que quizás este sea el lugar al que la vimos huir durante los créditos finales de WandaVision. Sin embargo, este parece mucho más grande y extenso. De hecho, incluso se ven al fondo en algunas de las tomas. ¿Esta es una nueva realidad creada por Wanda? ¿O simplemente se ha comprado un terreno más grande?

Cuando Strange llega, Wanda le dice que le estaba esperando, pero Strange afirma que no está ahí para hablar de Westview. Él está ahí para hablar sobre los multiversos y le dice que necesitan su ayuda. Pero por qué habla en plural. ¿Se refiere a él y Wong? ¿Alguien más? ¿Él y América? No lo sabemos.

Se abre lo que parece una puerta de un barco o submarino y aparece un mundo de colores con una plataforma flotante en el centro. En el centro de la plataforma hay una luz brillante sobre una columna. ¿Será esta una especie de fuente de energía del multiverso o algo así?

Pero detrás Strange ahora podemos ver a dos mujeres. Una parece ser América Chávez y la otra no se ve bien . Lo más probable es que sea Wanda, pero ¿podría ser Jane Foster (Natalie Portman)? ¿Christine? Tiene mucha más lógica que sea Wanda, pero lo único que podemos afirmar es que ahí hay dos personas. El escenario recuerda al que vimos al final de la primera temporada de Loki, justo donde vive Kang.

De ahí pasamos a Mordo disculpándose ante Strange. Probablemente por lo que va a tener que hacerle tras sus errores. Una nube de humo envuelve rápidamente el patio de Kamar-Taj.

Vemos a Wanda de vuelta con su traje Bruja Escarlata. Se encuentra sobre un símbolo geométrico que no reconocemos pero es probable que se encuentre en Kamar-Taj.

Mordo continúa hablando con Strange mientras le vemos blandiendo una espada contra alguien similar a Strange y que tiene las manos atadas. Su atuendo azul oscuro sugiere que podría tratarse del Strange malvado que vemos al final del tráiler.

A esto le sigue una serie de explosiones sobre Kamar-Taj. Entre todas las figuras que hay ahí en medio parecemos distinguir a l minotauro hechicero Rintrah, cuya participación en el film ha sido confirmada gracias a un juguete.

En la siguiente toma, Strange está de regreso en el Sanctum de Nueva York. V emos la famosa ventana del edificio completamente destrozada y todas sus pertenencias diseminadas por el suelo mientras el desata un hechizo al más puro estilo Wanda .

De vuelta en Kamar-Taj, Strange lanza otro hechizo mientras vemos a América situada detrás de él.



De ahí pasamos a Shuma-Gorath, un villano de Marvel que está sembrando el caos en la ciudad de Nueva York . Vemos a Strange enfrentarse a él mientras protege a América que, de nuevo, se encuentra detrás de él. ¿Cómo llegó hasta allí?

Al mismo tiempo, Mordo sigue hablando: “Espero que entiendas... ”, dice Mordo, “... que l a mayor amenaza para nuestro universo eres tú”. Vemos a Strange y a Mordo en el Sanctum mirando una especie de portal gigante lleno de humo. Es entonces cuando por fin vemos al Doctor Strange “malvado”. “Las cosas se nos han ido de las manos ”, dice el Strange malvado mientras el otro Strange le mira atónito .

Aunque pueda parecer que estamos ante el Strange de What If ...? mira:

Los dos están vestidos de manera diferente. Sabemos que hay varios Doctor Strange en esta película, por lo que aunque podría tratarse del mismo Strange de What If, también es probable que sea uno completamente diferente .

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 6 de mayo de 2022, por lo que aun tenemos mucho margen para elaborar nuestras teorías .