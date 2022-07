By

Durante estos últimos años, Samsung ha estado equipando muchos de sus teléfonos con sus famosos procesadores Exynos. O al menos, así sucedía en Europa, donde teníamos que ver por el rabillo del ojo cómo la marca coreana incluía los potentes procesadores de Qualcomm en los teléfonos que comercializaba al otro lado del charco. Sin embargo, parece que esta estrategia tiene ya los días contados.

Como ha desvelado el famoso analista Ming-Chi Kuo, Samsung parece decidida a equipar sus próximos teléfonos Galaxy S23 únicamente con los chips proporcionados por Qualcomm.

Advertisement

Todo apunta a que los procesadores de la propia Samsung no están a la altura de lo que puede ofrecer Qualcomm en estos momentos, quedándose muy atrás en puntos determinantes como la potencia o el consumo de energía. “ Es posible que el S23 no incorpore el Exynos 2300 fabricado por Samsung en 4nm porque no puede competir con el SM8550 ( Snapdragon 8 Gen 2 ) en todos los aspectos”, explicaba el propio Kuo en un tuit .

Es pronto aun para saber lo que podría suponer esta decisión para Samsung. La tendencia últimamente en tecnología es casi hacer lo contrario, que las marcas apuesten por sus propios SoCs, por lo que sería raro ver a la compañía coreana tirar la toalla en este sentido. El tiempo nos dirá si es una decisión puntual o si tiene que ver con una reestructuración más profunda de la fabricación de sus smartphones .