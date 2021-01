Samsung presenta un robot aspirador que reconoce la caca de tu mascota

Filed to:

Imagen : Samsung

En un mundo perfecto, tu robot aspirador reconocería la caca de tu mascota y la limpiaría automáticamente sin que te dieras cuenta. La tecnología actual no ha llegado a ese punto, pero el Jetbot 90 AI+ de Samsung podría ser la segunda mejor opción.



Gracias en parte a una colaboración entre Samsung e Intel que combina inteligencia artificial, sensores LiDAR y reconocimiento de objetos, el último robot aspirador de Samsung puede identificar todo tipo de suciedad para determinar con mayor precisión lo que debe limpiar. Y en el caso de detectar obstáculos como cables o suciedad que no pueda limpiar, como derrames o excrementos de mascotas, el JetBot evitará esas áreas e incluso te enviará una notificación para que te encargues tú mismo. Después de todo, no quieres que tu robot aspirador esparza heces por toda tu casa.

Usando sus cámaras para escanear t us habitaciones, el JetBot también puede crear un mapa del entorno para planificar una rutina de limpieza más eficiente, mientras que las aplicaciones SmartThing de Samsung permiten a los usuarios crear horarios de limpieza y designar zonas “prohibidas” donde no quieres que entre el aspirador . Y si no estás en casa, podrás conectart e al JetBot a través de la aplicación SmartThings y usar su cámara para obtener una emisión en vivo d el interior de tu hogar.

Finalmente, el JetBot puede descargar la suciedad y la basura en la base de carga incluida para que puedas deshacerte de ella con facilidad .

Samsung no ha anunciado precios o disponibilidad del aspirador, pero a juzgar por los $ 900 de su anterior aspirador tope de gama, el Jetbot 90 AI+ probablemente no sea barato.