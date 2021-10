By

Si te encantan los gadgets, la próxima semana va a ser divertida . Samsung acaba de anunciar que su próximo evento, el Galaxy Unpacked Part 2, se celebrará el miércoles 20 de octubre. Apple ha preparado el suyo para el lunes 18, en el que esperamos ver oficialmente los nuevos MacBooks y AirPods, y Google lanzará el Pixel 6 el martes 19 de octubre. ¿Emocionado ?

Samsung no ha dicho todavía lo que presentará en su evento, pero estamos seguros de que no veremos un nuevo Galaxy Note. Es posible también que tampoco veamos el Galaxy S21 FE, lo que significa que Samsung podría tener algún as en la manga . Se rumoreaba que el S21 FE ( que incluiría las funciones del Galaxy S21 en un dispositivo más económico) se había cancelado por completo, pero las últimas filtraciones indicaban que en realidad se había retrasado hasta enero y que el Galaxy S22 llegaría más adelante en 2022.

Teniendo en cuenta que en el último Unpacked presentaron sus nuevos teléfonos plegables, los Galaxy Buds 2 y los Galaxy Watch 4, ¿ quizás en esta ocasión le haya llegado el turno a la nueva Galaxy Tab S8? El miércoles saldremos de dudas .

Los escasos rumores sobre el evento de Samsung contrastan u n poco con lo que ha ocurrido con los eventos de Apple y Google, sobre los que llevamos viendo infinidad de filtraciones y rumores sobre los productos que presentarán . La invitación al evento de Samsung tampoco revela gran cosa . Vemos algunos iconos de apps flotando en cajas de colores, pero nada de hardware.

Se podrá seguir el evento de Samsung a través de su canal de YouTube o en su página web a las 16:00 hora española el próximo miércoles 20 de octubre. Pro Por aquí e staremos atentos a todo lo que presente . Nos vemos el miércoles.