SBF solicita más Adderall para garantizar que pueda testificar

El equipo de defensa de Sam Bankman-Fried solicitó una dosis más alta y más duradera de Adderall el domingo por la noche para que su cliente pueda participar significativamente en su juicio en curso.

“A medida que nos acercamos al caso de la defensa y a la decisión crítica de si el Sr. Bankman-Fried testificará, la defensa tiene una creciente preocupación de que Debido a la falta de acceso del Sr. Bankman-Fried a Adderall, no ha podido concentrarse al nivel que normalmente lo haría”, dijo el abogado defensor Mark Cohen en un presentación judicial.



La defensa está solicitando una dosis de 20 mg de Adderall de liberación prolongada de 12 horas para Bankman-Fried. Si no se proporciona la dosis solicitada, o no tiene el efecto deseado, la defensa pide que el juicio sea aplazado el martes 17 de octubre , para abordar este cuestión.



Banquero frito actualmente recibe una tableta de 10 mg de Adderall entre las 4:00 am y las 6:00 am cada mañana para tratar su TDAH, además de usar un antidepresivo Emsam parche para tratar su trastorno depresivo mayor. La defensa dice que el efecto del Adderall desaparece alrededor de las 9:30 am, justo cuando comienza el juicio, lo cual es en línea con cuánto tiempo suelen durar los efectos del Adderall en un hombre adulto.



La terapeuta de Sam Bankman-Fried durante más cinco años escribió una carta en agosto al Juez que presidía su caso, pidiendo que SBF continuara recibiendo su medicación normal mientras está detenido.



Si el Adderall de liberación prolongada no funciona, la defensa solicita que el abogado general le proporcione sus dosis más pequeñas habituales durante todo el juicio.



La afinidad y dependencia de Bankman-Fried por los estimulantes han surgido con bastante frecuencia durante la crisis de FTX, su detención y ahora su juicio. SBF previamente negado acusaciones de empleados de una cultura de droga y partidismo en FTX. Él una vez tuiteó, “Estimulantes al despertar , pastillas para dormir si las necesitas cuando duermes.»



Todavía está en el aire si Bankman-Fried realmente testificará. El propio equipo de defensa tiene mucho en qué centrarse ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison entregó un testimonio dañino la la semana pasada.



