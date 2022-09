By

De todas las cosas que se te pueden quedar olvidadas en un hotel, el prototipo de un dispositivo secreto en el que estás trabajando y que tu empresa aún no ha dado a conocer no parece la más probable. Y sin embargo eso es lo que ha ocurrido esta semana con el Meta Quest Pro, el nuevo visor de realidad virtual de Meta.



Al parecer alguien se dejó el dispositivo en la habitación de un hotel y este fue a parar a un streamer de videojuegos llamado Ramiro Cárdenas que ofrece su contenido en Facebook bajo el nombre de Zectariuz Gaming. Cárdenas tuvo la oportunidad de hacer un unboxing casi completo del visor, en cuya caja aparece claramente el nombre Meta Quest Pro con el logo de la compañía anteriormente conocida como Facebook. La caja también muestra la advertencia: “Prohibida su venta, muestra para ingeniería”.

El vídeo, publicado también en Reddit, no da muchos detalles sobre el dispositivo (De fondo solo se puede escuchar a un emocionado Ramiro repitiendo: “No mames, no mames, no mameeees” bajito). La caja contiene el visor, que tiene tres cámaras en la parte frontal, así como dos mandos inalámbricos para usarlo. El único que Cárdenas saca de la caja tiene cuatro botones, dos gatillos y un pequeño joystick, y tanto el controlador como el propio visor lucen muy cómodos.

El vídeo se ha grabado en lo que parece un pequeño almacén del hotel, y no se han podido hacer más pruebas porque su propietario no ha tardado en reclamarlo. Con todo, luce muy parecido a lo que ya hemos visto en vídeos filtrados del visor, conocido por ahora como Project Cambria. Meta tiene previsto celebrar un evento el próximo 11 de octubre en el que muy probablemente dé a conocer el nuevo visor. [ZectariuzGaming vía The Verge]