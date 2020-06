Una captura de la próxima Xbox Store según Community Captura de pantalla : Community ( Twitter

La Xbox Series X sale a la venta estas Navidades, y se cree que lo hará acompañada de un rediseño de su tienda online. Aún no se sabe nada de cómo será esta nueva Xbox Store, pero desde la cuenta de Twitter de Community han filtrado varias capturas de pantalla.



Poco después de que se hicieran públicas las capturas, el periodista Brad Sams, de la popular página sobre Microsoft Thurrot.com, publicó un vídeo en el que asegura haber podido probar una versión preliminar. Este es su aspecto.



Internamente, el proyecto de la nueva tienda se conoce como Project Mercury. A juzgar solo por esta filtración, su diseño es limpio. Probablemente el cambio más acusado es el emplazamiento d el menú principal, que pasa de estar arriba a ocupar una columna a la izquierda. Por lo demás no hay nada revolucionario en la aplicación, pero la página de cada videojuego ofrece la información relevante muy ordenada y la herramienta de búsqueda permite afinar mucho el tiro. Una Xbox Store eficaz, limpia y útil es probablemente lo mejor que nos puede pasar cuando salga la Series X.

La idea es que esta tienda sirva tanto a los usuarios de Xbox Series X como a los de Xbox One, pero nada de esto es oficial. Microsoft no ha hecho ningún comentario al respecto y no parece probable que lo haga porque esa es precisamente su política al respecto de las filtraciones. No tendremos que esperar mucho para conocer los pormenores de la Xbox Series X y la PS5, pero la espera cada vez se hace más cuesta arriba. [ComicBook]