En las últimas semanas han ido cayendo con cuentagotas las noticias sobre el Nothing Phone (1). Ahora, y si el informador Max Jambor está en lo cierto, ya sabemos cuándo llegará el primer móvil de los creadores de los auriculares Nothing Ear (1). Será el 21 de julio.



La compañía fundada por varios ex-empleados de OnePlus, entre ellos el propio co-fundador de OnePlus, Carl Pei, lleva tiempo generando expectativas sobre este lanzamiento igual que lo hizo con sus auriculares. Al final, los Nothing Ear (1) sobrevivieron al hype y demostraron ser un dispositivo muy recomendable. La cuestión es si el primer móvil de Nothing logrará triunfar igual.

Por lo que sabemos hasta ahora, el Nothing Phone (1) lleva una versión modificada de Android llamada Nothing OS muy al estilo del estupendo Oxygen OS que podemos encontrar en los OnePlus. Tener un sistema operativo pensado y optimizado siempre es un detalle interesante, pero Nothing ha puesto su launcher en Google Play y, salvo por un estilo minimalista que te puede gustar más o menos, realmente no ofrece nada nuevo que no ofrezcan otros interfaces de capa. Del diseño no sabemos nada aún, pero todo indica que tendrá la parte trasera transparente. Nothing ha publicado esta pequeña entrevista con Tom Howard, director de diseño de la compañía, en la que dan algunas pistas.

Max Jambor también asegura que el precio de salida del Nothing Phone (1) será de 500 dólares, lo que lo pone a la altura de otros gama media potentes como el Realme GT o los XiaoMi. Se rumorea que el nuevo móvil incorporará el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, pero de nuevo eso no es algo especialmente excitante teniendo el 8 Gen 1 en las tiendas ya.

Migran duda respecto al Nothing Phone (1) es que está siguiendo la misma estrategia de lanzamiento que tuvo OnePlus en su día. Han puesto en marcha una campaña con mucho misterio y parece que van a ofrecer un móvil con características de gama media alta a un precio muy competitivo. El problema es que cuando OnePlus debutó no había móviles con esas características. Ahora sí que los hay, y el Nothing Phone (1) se va a enfrentar a una competencia feroz. En pocos meses veremos cuáles son sus armas secretas para hacer frente a un mercado ya saturado de modelos ofreciendo lo mismo. [XDA-Developers]