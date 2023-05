Si hubo un teléfono que despertó un hype inusitado en todo el mundo ese fue el Nothing Phone. No sé si el smartphone de Nothing cumplió las elevadas expectativas que había puestas sobre él, pero lo que sí parece seguro es que no s quedamos con ganas de ver lo que nos deparará su sucesor. Y el fundador de Nothing ha aprovechado para dar unas pinceladas de lo que será su nuevo teléfono y así dejarnos con los dientes largos ante su inminente lanzamiento.

En una entrevista con Forbes, Carl Pei ha desvelado algunos detalles de su nuevo teléfono. Algunos trabajadores de Nothing ya habían dejado caer que una de las grandes mejoras vendría en su nuevo procesador, un Snapdragon 8+ Gen 1, pero ahora lo hemos oído de la boca del propio Pei. Aunque no se trata del procesador más potente de Qualcomm, sigue suponiendo un salto de calidad importante desde el Snapdragon 778G+ que incorporaba el Nothing Phone (1) .

El equipo de Nothing también confirmó que el tamaño de la batería del Nothing Phone (2) había aumentado respecto a su predecesor. El nuevo teléfono tendrá una capacidad de 4700 mAh frente a la batería de 4500 mAh del Nothing Phone (1). Si tenemos en cuenta la eficiencia energética del Snapdragon 8+ Gen 1 con el aumento de la batería, podemos hablar de un rendimiento que podría llegar a ser hasta un 80% mayor del que ofrecía el Nothing Phone (1).

Por último, Pei confirmó que su diseño será muy parecido al de su predecesor, por lo que volveremos a ver todo ese arsenal de glifos de nuevo en acción. El Nothing Phone (2 ) verá la luz en julio, aunque habrá que esperar para conocer la fecha exacta.