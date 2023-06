Si hay un teléfono sobre el que están puestas todas las miradas es sobre el esperado Nothing Phone (2). Después de haber ido conociendo con cuentagotas sus características durante estas últimas semanas, ahora por fin hemos podido echar un vistazo a su diseño gracias a OnLeaks, demostrando así lo que esperábamos, que Nothing mantendrá bastante la esencia de su primer teléfono.

Si miramos los rénders filtrados del Nothing Phone (2) vemos que a nivel de diseño no ha habido grandes cambios. El principal cambio del nuevo diseño es que ahora nos encontramos unos bordes de aluminio ligeramente redondeados, un notable contraste con el diseño cuadrado del Nothing Phone (1). En la parte trasera también se puede ver que el característico sistema de glifos muestra ahora más divisiones, quizás para darle más control al usuario a la hora de configurar su sistema de notificaciones.



OnLeaks ha hecho hincapié en que estos rénders se basan en una unidad de prueba del teléfono, por lo que el diseño final todavía podría sufrir algunos cambios antes de llegar a producción.

El fundador de Nothing, Carl Pei, desvelaba recientemente que el nuevo teléfono contará con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1 y que también tendrá una capacidad de 4700 mAh frente a la batería de 4500 mAh del Nothing Phone (1), aunque tendremos que esperar a julio para conocer el resto de características del nuevo smartphone de Nothing .