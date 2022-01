Horizon Forbidden West es una de las grandes apuestas de Sony para este 2022, pero ahora su lanzamiento ha sufrido un revés inesperado después de que se haya filtrado en Internet una versión inacabada del juego.

Según explican en Video Games Chronicle, se trataría de la versión del juego desarrollada para PS4 . No estamos hablando de la versión final, claro, que todavía se encuentra en las últimas fases de su desarrollo, pero aun así contiene una gran parte del contenido fundamental del videojuego. De hecho, tanto vídeos como imágenes de Horizon Forbidden West están circulando por foros y redes sociales, así que ándate con mucho cuidado si quieres ahorrarte los spoilers.

Por el momento Sony ha capeado el asunto con sus reclamaciones de copyright, pero parte del material todavía continua compartiéndose por ahí . Este episodio recuerda mucho a lo que sucedió con The Last of Us 2, cuando un grupo de hackers consiguió acceder a los servidores del videojuego e hicieron públicos varias cinemáticas de la trama apenas un mes antes de su lanzamiento .

Si todo marcha según lo previsto , Horizon Forbidden West saldrá a la venta el próximo 18 de febrero para PS4 y PS5. ¡ Trata de no comerte ningún spoiler hasta entonces!