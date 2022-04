Nuevo día, nueva tanda de filtraciones del nuevo reloj de Google. Las nuevas imágenes llegan por cortesía de tagtech414, que es el mismo Redditor que filtró las anteriores después de que alguien se dejara convenientemente olvidado el prototipo en un restaurante.



Estas nuevas fotos muestran el reloj con su correa ofi cial de 20mm, que está confeccionada en goma suave y parece muy similar a la de los relojes FitBit. Tagtech414 asegura que es bastante incómoda de poner, pero que queda tan cómoda una vez logras asegurarla que “ es como si no llevaras nada en la muñeca”. De hecho tampoco se clava cuando doblamos la muñeca ni molesta cuando reposamos el brazo en la mesa al escribir. La correa t ambién resiste las manchas de grasa o las huellas dactilares.

En esta ocasión tagtech414 no ha compartido las imágenes en exclusiva con un medio como hizo con la anterior filtración a Android Central, sino que las ha subido directamente a una galería de Imgur en la que puedes apreciar el Pixel Watch en todo detalle.

Tagtech414 comenta en Reddit que aún no ha logrado iniciar el dispositivo, que es la razón por la que aún no lo hemos visto funcionando . El redditor n o ha aclarado las razones de este problema. En cuanto a por qué no lo mostró con la correa antes, la explicación es tan sospechosa como la historia de cómo lo encontró. Al parecer, y siempre según su versión, un amigo encontró el prototipo en un bar y se lo dio. El reloj y la caja venían en correas separadas y su amigo se le olvidó llevar la correa cuando quedaron. Por eso estas fotos ahora. Lo cierto es que la historia sigue sonando rara. [The Verge]