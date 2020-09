Se incendia el laboratorio de I+D de Huawei en China

Gif : The Paper

El laboratorio de investigación y desarrollo de Huawei en la ciudad de Dongguan, China, está en llamas, con enormes nubes de humo gris saliendo del edificio, según varios videos publicados en las redes sociales y el medio estatal de noticias Global Times. No está claro qué causó el incendio, pero los bomberos están en la zona, según el medio de noticias Sixth Tone de China, y no ha habido informes de víctimas.



Se puede ver a personas que se presume son empleados de Huawei, algunas vestidas con batas blancas de laboratorio, huyendo del área. Otros videos de las redes sociales se refieren a una “explosión”, pero los medios estatales solo informaron sobre un incendio y no hay evidencia inmediata que sugiera que ocurrió algún tipo de “explosión”.



Dongguan se encuentra en la provincia de Guangdong, el sitio del campus del lago Songshan de Huawei, valorado en 1.500 millones de dólares. Según se informa, Huawei tiene aproximadamente 25,000 empleados allí, un parque corporativo que ganó la atención generalizada en los medios de Estados Unidos el año pasado por sus edificios de temática europea.



Los primeros informes indican que el laboratorio de I + D puede contener “materiales que absorben el sonido”, como el algodón, que son altamente inflamables, según Global Times. Según los informes, el edificio estaba en obras, lo que sugiere que la cantidad de personas en el interior puede haber sido mínima.



Varios medios de comunicación con sede en China tuitearon videos sobre el incidente usando videos publicados en Weibo, un popular servicio de redes sociales en China, aunque algunos borraron sus tweets sin explicación.



El primer video de The Global Times tuiteó alrededor de las 5:30 p.m. hora local, 5:30 a.m. ET, pero eliminó el video menos de 10 minutos después. Sixth Tone hizo lo mismo, atribuyendo su video a Fengmian News, pero lo eliminó de Twitter con bastante rapidez. Ambos sitios parecen haber vuelto a publicar videos y texto aproximadamente 30 minutos después, similar al contenido que se eliminó. No está claro por qué se eliminaron y se volvieron a publicar los tweets.



Un video recopilatorio publicado en YouTube por The Paper de China muestra el fuego desde varios ángulos.



El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en 2019 que prohíbe a Huawei usar tecnología estadounidense, excluyéndola de gran parte del mercado estadounidense, especialmente cuando se trata del desarrollo de redes 5G. Con todo, la compañía se está fortaleciendo en el resto del mundo, con un crecimiento saludable de su mercado de smartphones.