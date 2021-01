Se te acaban las excusas: el nuevo aspirador escoba de LG succiona el polvo, friega el suelo y se vacía solo

Imagen : LG

Se trata de una característica que ya habíamos visto en en robots aspiradores de compañías como iRobot o Shark, pero LG acaba de presentar una aspiradora inalámbrica de escoba cuya estación de carga vacía automáticamente la basura cuando se acopla a su base de carga , lo cuál te deja con una excusa menos para limpiar las migas que se te han caído en la alfombra del salón.



A pesar de su intrincado nombre, la nueva aspiradora inalámbrica de LG, bautizada como CordZeroThinQ A9 Kompressor+, es otro de esos ligeros aspiradores inalámbricos que hace que limpiar un estropicio ocasional sea menos complicado, pero incluso con sus dos baterías intercambiables, probablemente no te dará para poder aspirar toda tu casa de una sola pasada. Se trata de la única pega de tener un aspirador inalámbrico, pero al menos LG ahora te ofrece un premio de consolación.

La estación de carga de la aspiradora no solo facilita que no necesites echar mano a un cable para cargar el LG CordZeroThinQ A9 Kompressor+, sino que además, cuando se encuentra acoplado a la base , ésta succiona toda la suciedad por ti : un plus que cualquiera que haya vaciado una aspiradora inalámbrica Dyson en su papelera sabrá valorar . La suciedad se recoge en una bolsa que deberás vaciar esporádicamente o reemplazar ; ya que LG no ha especificado si el sistema necesita un suministro constante de nuevas bolsas .

Sin embargo, lo que sí sabemos es que la estación de carga no es exactamente pequeña y, por mucho que muestren en las imágenes publicitarias, probablemente no quieras que tenerla plantada en tu salón . Además del sistema de recolección de polvo, también tienes espacio para almacenar un montón de boquillas de limpieza y accesorios adicionales para el aspirador , así que al menos no tendrás que estar preocupado por que vayan a perderse . El LG CordZeroThinQ A9 Kompressor + también podrá sacar brillo a tu suelo , ya que cuenta con un tanque de agua incorporado y un accesorio intercambiabl de microfibra que puedes usar para fregar suelos de madera.

En lo referente a aspiradores , el LG CordZeroThinQ A9 Kompressor + ofrece más características y funcionalidades que cualquiera de la competencia, pero ese también sea probablemente el motivo por el que LG aún no ha revelado su precio . Con la estación de carga, la batería adicional y su función de fregad o , es posible que supere el millar de euros .